"Pobicia, alkohol, narkotyki, zadymy". Pragę zalewa nielegalny hazard

Hazard panoszy się na Pradze

Można je znaleźć przy wielu ulicach Warszawy, szczególnie na Pradze Północ stały się zmorą mieszkańców. Lokale z automatami do gier hazardowych znajdują się na celowniku policji, ale walczyć z nimi próbują także radni dzielnicy. W ostatnim czasie udało się zlikwidować cztery takie punkty. Niestety w miejsce starych, powstają nowe. - Skazywani są pracownicy, a musimy rozbijać trzon takiej grupy - przekonuje były policjant Centralnego Biura Śledczego Policji.

- Na ten moment sprawa dotyczy kilkunastu takich lokali na terenie Pragi-Północ. Nie wykluczam, że będzie ich więcej - mówi tvnwarszawa.pl Krzysztof Michalski, wiceprzewodniczący rady dzielnicy (Porozumienie dla Pragi). - Ta działalność ma charakter efemeryczny, taki punkt udaje się zlikwidować, przez chwilę jest spokój, a za jakiś czas znowu zostaje otwarty - opisuje.

Zaklejone szyby, drzwi na elektryczny zamek

Punkty, w których mieszczą się "jednoręcy bandyci" są do siebie bardzo podobne. Z reguły okna i drzwi są zaklejone czarną folią lub roletami antywłamaniowymi. Tak, aby z zewnątrz nie było widać, co dzieje się w środku. Cechą wspólną lokali są kolorowe neony z napisem "OPEN" lub "24H". Przy drzwiach do punktu zamontowana jest kamera, która służy do zidentyfikowania osoby chcącej wejść do środka, a drzwi otwierane są elektrycznym zamkiem. Dzięki takiemu mechanizmowi osoby zarządzające takimi miejscami nawet nie będąc na miejscu, są w stanie kontrolować, kto wchodzi.

- O takiej działalności często nie wiedzą podmioty wynajmujące nieruchomości. Część z nich to własność prywatna, ale wiele z nich to lokale miejskie, na przykład przy ulicy Strzeleckiej 2. Tam taki punkt mieści się w budynku, które jest własnością Miasta Stołecznego Warszawy - zauważa Krzysztof Michalski. - Występujemy z prośbą o sprawdzenie legalności takich lokali i wtedy zajmują się tym służby karno-finansowe. Drugą opcją są kwestie własnościowe. Jeżeli lokal należy do miasta, to możliwe jest wypowiedzenie takiej umowy najmu - opowiada o sposobach walki z hazardem wiceburmistrz Pragi-Północ.

Zasłonięte szyby i kolorowy neon Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.com

Pobicia, narkotyki, grupy przestępcze

Lokale są utrapieniem dla pobliskich mieszkańców nie tylko z uwagi na sam hazard. "Taka działalność w najbliższej okolicy to istne przekleństwo, u mnie w budynku swego czasu był, samo najgorsze towarzystwo pod oknami, śmieci, hałasy i nieczystości. Całe szczęście udało się go pozbyć" - komentuje jeden z prażan pod postem Krzysztofa Michalskiego.

- Pobicia, narkotyki, przecież tam nie gromadzą się tylko ludzie pod krawatami, chociaż tacy też lubią tam sobie urozmaicić życie. Takie lokale są często miejscem, gdzie wprowadzone do obrotu są narkotyki. Jest alkohol, są awantury, są zadymy - potwierdza były funkcjonariusz CBŚP Marcin Miksza.

Według Mikszy, organizacją nielegalnych lokali z automatami zajmują się głównie zorganizowane grupy przestępcze. - Ci sami ludzie zajmują się tym od lat i mają na to monopol. To są wciąż te same grupy, które zarobiły na tym ogromne pieniądze. Zmieniają się tylko osoby, które obsługują te punkty, lokalizacje i ich najemcy - mówi były funkcjonariusz CBŚP.

Liczba zgłoszeń wzrasta

Jego słowa potwierdza Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. "Z uwagi na charakter nielegalnej działalności hazardowej, m.in. pozyskanie lokalu/lokali, pozyskanie automatów do gier, zatrudnienie obsługi, zorganizowanie infrastruktury technicznej, jej organizatorami są zazwyczaj zorganizowane grupy osób" - pisze rzecznik KAS.

O skali problemu świadczą informacje podane przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie. "Liczba zgłoszeń dotyczących prowadzenia nielegalnego hazardu na terenie województwa mazowieckiego wzrasta. W I półroczu 2024 r. do Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie wpłynęło 171 zawiadomień dotyczących 230 lokalizacji, a w II półroczu było to już 210 zawiadomień obejmujących 345 lokalizacji" - pisze KAS.

Tylko w zeszłym roku funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowsza przeprowadzili 234 kontrole, podczas których zabezpieczyli 1592 automatów do gier. W porównaniu z rokiem 2023 jest to wzrost o blisko 15 procent.

Każdy, kto zauważy przejaw nielegalnego hazardu, może zgłosić go bezpośrednio do Krajowej Administracji Skarbowej, dzwoniąc na numer 800 060 000.

"Dynamika postępowań jest patologiczna"

Były funkcjonariusz CBŚP Marcin Miksza, za główny problem walki z nielegalnym hazardem uważa tempo działań prokuratury. - Grono ludzi zajmujących się hazardem widzi, że te sprawy trafiają do prokuratury i mielą się tam latami. Tych ludzi stać na najlepszych adwokatów. To ich rozzuchwala i sprawia, że wracają do tych samych przestępstw. Skazywani są ludzie, którzy tak naprawdę są pracownikami. Siedzą tam i wypłacają pieniądze. Żeby takie działania miały sens, musimy rozbijać trzon takiej grupy - ocenia były policjant.

W ostatnich latach jedną z głośniejszych spraw dotyczących nielegalnego hazardu, było rozbicie grupy przestępczej na przełomie lutego i marca 2022 roku. W wyniku wspólnych działań CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej doprowadzono do zatrzymania 16 osób i zarekwirowano 23 automaty klasyczne oraz 20 terminali komputerowych. Śledztwo wykazało, że grupa działała od 2018 roku na terenie województw mazowieckiego, małopolskiego i łódzkiego. Na poczet kar zabezpieczono majątek wart blisko dwa miliony złotych. Sprawę nadzorowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Trzy lata później winnych wciąż nie skazano.

- Sprawa była zarejestrowana w prokuraturze Warszawa-Praga. Została zakończona skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Północ 29 czerwca 2022 roku. Do dnia dzisiejszego nie zapadł wyrok - przyznaje rzecznik prasowy Prokuratury Warszawa-Praga prokurator Norbert Antonii Woliński.

Radni próbują walczyć z hazardem Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

