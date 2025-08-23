Logo TVN Warszawa
Warszawa
Praga Północ

Pierwsze spotkanie synowej z teściową. "Każda ma swój charakter"

Spotkanie teściowej i synowej w stołecznym zoo
Irbis śnieżny Pamir skończył roczek
Źródło: Paulina Chmielnicka-Tkaczyk/warszawskie zoo
Warszawskie zoo pokazało moment spotkania dwóch samic nosorożca. To synowa i teściowa, które najpierw widziały się przez ogrodzenie. Później, pod okiem opiekunów, zapoznały się na wybiegu.

"Pierwsze spotkanie synowej z teściową w Warszawskim ZOO! Kilka tygodni temu powitaliśmy u nas wyjątkową mieszkankę - samicę nosorożca indyjskiego Jhansi, mamę naszego Jacoba. Teraz przyszedł czas, by poznała się z... partnerką swojego syna, czyli Shikari. Brzmi jak scenariusz rodzinnego serialu?" - czytamy we wpisie stołecznego zoo na Facebooku.

"Próbowała pokazać, kto rządzi na wybiefgu"

Jak podano, pierwsze tygodnie minęły na spokojnym "obserwowaniu przez płot". "Ale kiedy dziewczyny stanęły ze sobą oko w oko… Shikari próbowała pokazać, że to ona rządzi na wybiegu – a nawet ugryzła Jhansi w czoło" - podaje zoo.

"Choć wygląda to groźnie, chcemy Was uspokoić - takie zachowania są całkowicie normalne u nosorożców. To sposób na ustalanie hierarchii i testowanie granic. Każda z samic ma swój charakter: Jhansi jest bardziej wyważona i spokojna, a Shikari to temperamentna indyjska dama, która nie odda tak łatwo swojego terytorium" - tłumaczą opiekunowie zwierząt.

Jak zaznaczają, takie spotkania odbywają się stopniowo, zawsze pod czujnym okiem opiekunów. "Proces łączenia dużych zwierząt to nie bajka w pastelowych kolorach - to naturalne zachowania, które muszą się wydarzyć, by dwie silne osobowości mogły nauczyć się funkcjonować razem" - ocenia zoo.

Samica nosorożca przyjechała z Berlina do stołecznego zoo
Jhansi z Kalifornii

Jhansi urodziła się 20 lipca 1990 r. w San Diego zoo Safari Park w Kalifornii. W 1994 roku wyjechała do Tierparku w Berlinie. Następnie przez lata jeździła pomiędzy berlińskim Tierparkiem a zoo w Berlinie. Przez 4 lata mieszkała również w Holandii.

Została mamą cztery razy - w 1995 roku urodziła córkę Betty, z którą mieszkała cały czas w Berlinie. W 2004 roku urodziła Jacoba, który w 2006 roku wyjechał do Warszawy, gdzie doczekał się ze swoją partnerką Shikari, trzech synów. W 2010 i 2016 roku Jhansi urodziła jeszcze dwóch synów, między innymi Taruna, który kilka lat mieszkał w zoo we Wrocławiu.

Shikari po urodzeniu trzech synów została wycofana z rozrodu ze względu na zmiany o podłożu nowotworowym w macicy.

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Warszawskie zoo

