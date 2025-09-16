Logo TVN Warszawa
Praga Północ

"Najstarszy hipopotam w Polsce". Pelagia kończy 40 lat

Pelagia kończy 40 lat
W warszawskim zoo usunęli hipopotamicy zęba. Pelagia dochodzi do siebie po skomplikowanym zabiegu
Źródło: Marta Gałązka, Katarzyna Zdulska/ FB Warszawskie ZOO
Podopieczna stołecznego zoo, hipopotamica nilowa Pelagia, kończy właśnie 40 lat. Warszawski ogród zoologiczny zaprasza w piątek na urodziny i zapowiada wiele atrakcji.

Pelagia 19 września będzie obchodzić swoje urodziny w godzinach 12.00-14.00. W programie m.in.: ciekawostki o hipopotamach i rozmowy z opiekunami, smaczki dla Pelagii z pokazowym karmieniem, wystawa zdjęć Pelagii, konkursy z nagrodami. Do wygrania m.in. książka "Idziemy do zoo. Poznaj i pokoloruj naszych mieszkańców".

Dodatkowo do 21 września w budynku Hipopotamiarni można wrzucać laurki i kartki z życzeniami dla solenizantki. Stoi tam specjalny wiklinowy kosz. Stołeczne zoo zaprasza też do przynoszenia przysmaków - musów i przecierów owocowych w tubkach. "Ważne, żeby składały się z samych składników roślinnych, bez dodatku cukru" - zaznaczyło zoo.

Najstarsza hipopotamica w Polsce
Pelagia świętuje czterdziestkę
Pelagia świętuje czterdziestkę
Źródło: UM
Pelagia świętuje czterdziestkę
Pelagia świętuje czterdziestkę
Źródło: UM
Pelagia świętuje czterdziestkę
Pelagia świętuje czterdziestkę
Źródło: UM

Jak Isaura stała się Pelagią

Pierwsze imię Pelagii to Isaura. Urodziła się w 1985 roku we Wrocławiu. Rok później zawitała do zoo w Paryżu, gdzie Francuzi przechrzcili ją, nadając jej dumnie brzmiące imię Pelagie. Po długim pobycie w Paryżu Pelagie trafiła w 2010 roku do Hanoweru, a rok później do warszawskiego zoo, gdzie stała się Pelagią.

W stołecznym ogrodzie czekał na nią młodszy kawaler, obecnie 18-letni Hugon.

Ich krewni to walenie

Hipopotam nilowy to jedyny przedstawiciel rodzaju Hippopotamus, który żyje obecnie. Nazwa gatunku pochodzi z języka starogreckiego i oznacza "konia rzecznego". Hipopotamowate to zwierzęta uznawane za jedyne wśród parzystokopytnych, które prowadzą ziemnowodny tryb życia. Mogą żyć zarówno w wodzie, jak i na lądzie.

Ich najbliższymi krewnymi wśród innych zwierząt są walenie, czyli wieloryby i morświny, choć wykazują także podobieństwo do m.in. świń i do innych parzystokopytnych. 

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Warszawskie zoo

