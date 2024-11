Policjant zginął od kuli kolegi. Jest decyzja sądu w sprawie aresztu dla podejrzanego

Obrona zaskoczona wnioskiem o areszt

- Cały materiał dowodowy jest zebrany, nagrany i nie ma możliwości matactwa, jak twierdzi prokuratura - powiedział we wtorek mec. Jacek Trela, jeden z obrońców podejrzanego Bartosza Z. Jak zapewnił prawnik, podejrzany nie zamierza się ukrywać. - Wręcz przeciwnie jest do dyspozycji organów ścigania - podkreślił.

- To co zrobił jest dla niego wielką tragedią - zaznaczył. Jak dodał, śmiertelne postrzelenie innego policjanta nie było zamiarem podejrzanego. - To było bardzo dynamiczne wydarzenie. Oprócz tragedii rodziny zabitego jest też tragedia sprawcy - dodał mec. Trela.

Obrońca podejrzanego odniósł się również do nieprzyznania się do winy Bartosza Z. - Nie przyznał się do kwalifikacji, która została mu postawiana, natomiast złożył wyjaśnienia, wręcz opisał jak to było - poinformował mec. Trela.