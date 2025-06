Wypadek pilota motolotni. Maszyna runęła na ziemię

Wypadek motolotni pod Żyrardowem Źródło: OSP Radziejowice / Facebook

W niedzielę po godzinie 20 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące wypadku z udziałem motolotni w miejscowości Chroboty w powiecie żyrardowskim.

"Na miejscu zastaliśmy jednego poszkodowanego - mężczyzna był przytomny, z widocznym urazem kończyny dolnej oraz ogólnymi potłuczeniami" - informują w mediach społecznościowych strażacy z OSP w Radziejowicach.

Interwencja załogi LPR

Jak zaznaczono we wpisie, pilotowi udzielona została pierwsza pomoc, a następnie przetransportowano go śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Warszawie.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że maszyna runęła na ziemię podczas lotu. - Policjanci będą prowadzili postępowanie w tej sprawie i ustalać szczegóły oraz przebieg zdarzenia - informuje starszy sierżant Julia Szczygielska, zastępczyni rzeczniczki prasowej Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

