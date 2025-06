Budują dwupoziomowy węzeł w miejscu ronda w Zegrzu. Utrudnienia dla kierowców

W miejscu ronda w Zegrzu powstanie nowy węzeł Źródło: GDDKiA

Prace toczą się w ramach rozbudowy drogi krajowej numer 61 na odcinku Legionowo - Zegrze. Drogowcy pracują na 4,5-kilometrowym odcinku, który zyska klasę drogi GP, czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego. Wykonawca jest zobowiązany do etapowania robót, aby utrudnienia występowały na możliwie jak najkrótszych odcinkach. W kontrakcie został zobligowany do zapewnienia zapewnienie ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia inwestycji.

Zmiany na rondzie w Zegrzu

W poniedziałek, 30 czerwca planowane jest wdrożenie czasowej organizacji ruchu w rejonie ronda w Zegrzu, czyli skrzyżowania DK61 z DW631. Istniejące rondo zostanie rozebrane, podobnie jak fragment krajówki na odcinku od ronda do skrzyżowania z Wczasową w miejscowości Michałów-Reginów.

"Ruch z istniejącego ronda zostanie przełożony na tymczasowe, wybudowane po jego wschodniej stronie. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu z ograniczeniem prędkości do 50 kilometrów na godzinę" - informuje w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Na odcinku od ronda w Zegrzu do skrzyżowania z ulicą Wczasową w miejscowości Michałów-Reginów ruch zostanie przełożony na nowobudowaną drogę dojazdową. Kierowcy nie będą mogli korzystać z zamkniętego wlotu skrzyżowania w kierunku Wieliszewa. "Dojazd będzie możliwy od Michałowa Reginowa lub Borowej Góry" - ostrzegają drogowcy.

Budują dwupoziomowy węzeł

"W miejscu obecnego skrzyżowania powstanie dwupoziomowy węzeł. Droga krajowa nr 61 będzie przebiegać wiaduktem nad rondem. Ponadto wykonane zostanie przejście dla zwierząt dużych, nasypy pod dwie jezdnie, łącznice i konstrukcja nawierzchni drogi. Przebudowywane i budowane będą sieci energetyczna, teletechniczna, sanitarna" - wylicza GDDKiA w komunikacie.

Wykonawca oczekuje od drogowców wydłużenia czasu na ukończenie inwestycji lub dodatkowych środków finansowych. Trwa rozpatrywanie jego roszczeń. "Terminy wynikające z umowy mogą zostać przesunięte w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji umowy nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły mu one prowadzenie robót" - zastrzega GDDKiA.

Przewidywany termin zakończenia robót to koniec 2026 roku.

Po rozbudowie krajowej "61" kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Gotowe będą także drogi dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio przyległego do drogi. W ramach inwestycji powstaną dwie sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach oraz węzeł w miejscu ronda w Zegrzu. Dla pieszych i rowerzystów przygotowywane są chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa.

