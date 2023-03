Na przejeździe kolejowym wyprzedził radiowóz. Był pijany, prawo jazdy stracił już wcześniej

Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim grozi mandatem w wysokości 1000 złotych. Jest to wykroczenie, którego dotyczy zasada podwójnego mandatu. To oznacza, że kierujący, którzy w okresie dwóch lat po raz drugi popełnią jedno z wymienionych w przepisach wykroczeń, otrzymają mandat dwukrotnie wyższy niż kwota z taryfikatora, czyli w tym przypadku 2000 złotych.. Dokładnie takie same kary przewidziano za wyprzedzanie przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi.