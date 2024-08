Bez prawa jazdy, za to z blisko dwoma promilami alkoholu w organizmie wsiadła za kierownicę auta. Uderzyła w słup z kamerami monitoringu. Pasażerowie wysiedli, obejrzeli, co się stało i wszyscy odjechali.

W środę, tuż przed północą, dyżurny wyszkowskiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że na jednej ze stacji paliw doszło do zdarzenia drogowego. Z relacji zgłaszającego wynikało, że kierująca bmw, podczas manewru cofania uderzyła w słup, na którym zainstalowane były kamery monitoringu, przewracając go, a tym samym uszkadzając umieszony na nim sprzęt. Pasażerowie pojazdu obejrzeli zniszczenia, a następnie wsiedli do samochodu i wszyscy odjechali.