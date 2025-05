Rozbite auta blokowały pas na S17

Kolizja na S17 w Woli Duckiej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Kolizja na trasie S17. W południe doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Kierowcy jadący w kierunku Warszawy utknęli w korku za węzłem Kołbiel.

Do zderzenia doszło około godziny 12.30 na wysokości miejscowości Wola Ducka między Warszawą a Kołbielą. - To kolizja dwóch aut osobowych: forda i nissana. Nikomu nic się nie stało. Kierujący byli trzeźwi, mieli uprawnienia do prowadzenia pojazdów - informuje sierżant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Początkowo rozbite auta blokowały lewy pas ruchu. Konieczne było uprzątniecie jezdni z rozlanych płynów eksploatacyjnych i elementów uszkodzonych pojazdów.

- Straż pożarna zakończyła już działania. Auta zostały zabrane na pas zieleni. Na miejscu są jeszcze policja i służba drogowa. W tym momencie droga jest już całkowicie przejezdna, ale wcześniej w wyniku działań służb utworzył się korek sięgający nawet pięciu kilometrów - mówił przed godziną 14 Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

Jak zauważył, przez obecność pojazdów służb w miejscu zdarzenia, kierowcy zwalniają, więc korek rozładowuje się w wolnym tempie.

