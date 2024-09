Sześciolatka znaleziona w oknie życia. Sąd zdecydował o przyszłości dziewczynki

Mecenas Aleksandra Szymańska przekazała, że sąd zadecydował o tym, żeby na czas postępowania powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej babci dziewczynki, ale nie jest to ostateczna decyzja.

- Decyzja wydana wczoraj jest wydana w trybie zabezpieczenia i teraz będzie trwało postępowanie dowodowe. Sąd będzie zapoznawał się szczegółowo z opiniami, z dokumentami. Być może będą przesłuchiwane pewne osoby w charakterze świadków i potem będzie postanowienie sądu - wyjaśniła we wtorek mec. Szymańska.

Dodała, że sąd - poza tym postępowaniem o sprawowanie pieczy zastępczej - z urzędu prowadzi też postępowanie z art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. - To są takie zarządzenia w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej i sąd na pewno w tym postępowaniu będzie badał, czy rodzice mają kompetencje, by nadal sprawować władzę rodzicielską, czy ona powinna być ograniczona w jakimś stopniu i jak powinna być ograniczona. To wszystko wymaga czasu i na pewno będzie przedmiotem rozstrzygnięcia sądu - podkreśliła mec. Aleksandra Szymańska.