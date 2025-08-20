Logo TVN Warszawa
Okolice

Uczeń podstawówki znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra

Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Źródło: Muzeum Ziemi w Warszawie
Muzeum Ziemi w Warszawie poinformowało o niezwykłym znalezisku. Dokonał go Marcel, uczeń piątej klasy szkoły podstawowej. Nastolatek znalazł w Wiśle fragment czaszki żubra stepowego, gatunku zamieszkującego Europę w okresie plejstocenu.

Muzeum przekazało, że we wtorek gościło Marcela Wrońskiego, ucznia 5 klasy ze szkoły w Zaborowie, który wraz z mamą przybył z wyjątkowym znaleziskiem.

"Marcel znalazł fragment czaszki z możdżeniem, który początkowo uznano za szczątki wymarłego tura (Bos primigenius). Jednak po dokładnych oględzinach, dokonanych przez pracowników naszego muzeum, ustalono, że jest to część czaszki żubra stepowego (Bison priscus) – wymarłego przodka dzisiejszego żubra (Bison bonasus)" - napisali muzealnicy w mediach społecznościowych.

Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Źródło: Muzeum Ziemi w Warszawie
Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Źródło: Muzeum Ziemi w Warszawie
Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Źródło: Muzeum Ziemi w Warszawie
Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Źródło: Muzeum Ziemi w Warszawie

Znalezisko przekazał muzeum

Chłopak przekazał znalezisko do muzeum. Odkrycie było możliwe dzięki czujnemu oku i wiedzy Marcela, a także niskiemu poziomowi wody w Wiśle.

Część czaszki przejdzie szereg działań konserwatorskich, po których zostanie udostępniona zwiedzającym.

"Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować i pogratulować Marcelowi tego wyjątkowego odkrycia. Życzymy mu kolejnych fascynujących znalezisk oraz sukcesów w nauce. To doskonały przykład na to, że nie należy obawiać się konsultacji z ekspertami pracującymi w muzeach i innych jednostkach badawczych – warto dzielić się swoimi odkryciami, aby ocalić kawałek historii dla przyszłych pokoleń" - podsumowali muzealnicy.

Przodek dzisiejszego żubra europejskiego

Żubry stepowe występowały w licznych stadach na terenie współczesnej Europy w okresie plejstocenu, wymierając pod jego koniec. Niewielkie populacje przetrwały jednak do wczesnego holocenu.

Około 120 tys. lat temu skrzyżował się z Turem (Bos primigenius) dając początek dzisiejszemu żubrowi europejskiemu.

To nie pierwsze znalezisko tego typu. Podczas budowy drugiej linii metra, podczas prac przy stacji Bródno również znaleziono czaszkę prażubra.

Autorka/Autor: katke

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Muzeum Ziemi w Warszawie

