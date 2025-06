Narkotyki w aucie i w mieszkaniu, 49-latek aresztowany

Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło: Google Maps

Podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie poinformowała, że do zatrzymania doszło na terenie gminy Tarczyn. - Jak wynikało z ustaleń kryminalnych, mężczyzna w samochodzie miał przewozić narkotyki. Przypuszczenia śledczych potwierdziły się. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej oraz przeszukaniu kierującego, policjanci znaleźli zakazane substancje. Dodatkowo okazało się, że 49-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami - wyjaśniła policjantka.

To jednak nie koniec. W ramach dalszych czynności policjanci przeszukali mieszkanie zatrzymanego. Znaleźli tam kokainę i mefedron oraz wagi laboratoryjne służące do porcjowania narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli około 700 porcji narkotyków.

- Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Tarczynie zajęli się gromadzeniem materiału dowodowego, który pozwolił na przedstawienie 49-latkowi dwóch zarzutów w tym posiadania znacznej ilości narkotyków - wyjaśniła Gąsowska. Sąd Rejonowy w Grójcu, na wniosek prokuratora, podjął decyzję o aresztowaniu 49-latka na okres trzech miesięcy.

