Szukali go 19 listami gończymi, w więzieniu spędzi 17 lat

56-latek poszukiwany 19 listami gończymi i dwoma europejskimi nakazami aresztowania został zatrzymamy w czeskich Pardubicach. Ma na koncie liczne oszustwa i przywłaszczenia, a w więzieniu spędzi co najmniej 17 lat.

Zatrzymany przez Czechów

Kilka dni temu mężczyznę zatrzymali w Pardubicach czescy policjanci. Czeka go deportacja do Polski, a następnie pobyt w zakładzie karnym przez co najmniej 17 lat.