Miał motocykl dopiero od miesiąca. Uderzył w znak, nie przeżył

Wypadek w miejscowości Sułocin-Teodory Źródło: KPP Sierpc

Tragedia pod Sierpcem. Kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w znak drogowy. 25-latek zginął na miejscu.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 15 w miejscowości Sułocin-Teodory, położonej w gminie Sierpc.

"Kierujący motocyklem, który posiadał prawo jazdy od września ubiegłego roku i użytkował pojazd zaledwie od miesiąca, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w znak drogowy. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń 25-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia" - poinformowała st. asp. Katarzyna Krukowska z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Policja apeluje do wszystkich kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów. "Szczególnie młodzi, niedoświadczeni kierowcy powinni pamiętać o dostosowaniu prędkości do warunków na drodze, a także o zachowaniu szczególnej ostrożności. Każdy błąd za kierownica może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji" - podkreśla.

