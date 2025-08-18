Jechał hulajnogą po ulicy, był kompletnie pijany

Seria wypadków na hulajnogach elektrycznych

W piątek tuż przed godz. 23 w Sokołowie Podlaskim na ulicy Wolności policjanci drogówki zatrzymali do kontroli drogowej mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną.

- Powodem kontroli drogowej było to, iż mężczyzna poruszał się jezdnią zamiast drogą dla rowerów. Kierującym jednośladem był 37-letni obywatel Mołdawii. W trakcie kontroli drogowej okazało się, że mężczyzna był kompletnie pijany, miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Policjanci uniemożliwili mężczyźnie dalszą jazdę, a hulajnogę przekazano trzeźwej osobie wskazanej przez 37-latka. Mężczyzna za popełnione wykroczenia odpowie przed sądem - poinformowała oficer prasowy policji w Sokołowie Podlaskim młodszy aspirant Aleksandra Siemieniuk.

Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa na hulajnodze Źródło: KPP w Sokołowie Podlaskim