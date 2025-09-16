Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Ściągnęli obraz w kościele, odkryli freski z XVIII wieku

Freski odkryte w kościele w Siedlcach
W kościele w Siedlcach odkryto freski z połowy XVIII wieku
Źródło: MWKZ
Fresk datowany prawdopodobnie na połowę XVIII wieku odkryto w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Siedlcach. Na znalezisko natrafiono podczas demontażu obrazu.

"Podczas demontażu obrazu 'Wskrzeszenie Piotrowina' Szymona Czechowicza przeznaczonego do konserwacji, na ścianie w nawie bocznej siedleckiego kościoła, pod deskami stanowiącymi zaplecek obrazu, odkryto fresk przedstawiający prawdopodobnie św. Jana Nepomucena, datowany na połowę XVIII wieku" - napisał w mediach społecznościowych mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz.

Dzieło przypisywane jest Antoniemu Herliczce, który został zaangażowany do prac wykończeniowych przy świątyni przez Izabelę z Morsztynów Czartoryską. Jego głównym zadaniem było namalowanie iluzorycznych ołtarzy w prezbiterium i nawach bocznych. Wiadome jest, że w 1751 roku, artysta dzieło ukończył, ponieważ otrzymał za nie zapłatę. Antoni Herliczka zrobił następnie karierę jako nadworny malarz hetmana Jana Klemensa Branickiego.

Marcin Dawidowicz zadeklarował pomoc przy dokumentacji i konserwacji fresków.

Freski z połowy XVIII wieku znalezione w kościele w Siedlcach
Freski odkryte w kościele w Siedlcach
Freski odkryte w kościele w Siedlcach
Źródło: MWKZ
Freski odkryte w kościele w Siedlcach
Freski odkryte w kościele w Siedlcach
Źródło: MWKZ
Freski odkryte w kościele w Siedlcach
Freski odkryte w kościele w Siedlcach
Źródło: MWKZ
Freski odkryte w kościele w Siedlcach
Freski odkryte w kościele w Siedlcach
Źródło: MWKZ
Freski odkryte w kościele w Siedlcach
Freski odkryte w kościele w Siedlcach
Źródło: MWKZ

Początki kościoła w Siedlcach

Na stronie parafii napisano, że dzieje parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Siedlcach rozpoczynają się w roku 1530, "kiedy Stanisław Siedlecki pan na 10,5 łanach ziemi, człowiek zamożny ale i hojny dla Kościoła, postanowił utworzyć odrębną od Pruszyna parafię dla swoich dóbr". W tym roku wystosował do biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego prośbę o erygowania parafii w Siedlcach. Określił jednocześnie beneficjum plebana i parafii przeznaczając połowę swoich dóbr (ponad 100 hektarów).

Starania Siedleckiego napotkały na opór pruszyńskiego proboszcza jak też właścicieli Pruszyna. Pomimo sprzeciwu na początku 1532 roku w Siedlcach na skrzyżowaniu traktów Siedleckiego i Litewskiego stanął drewniany kościółek pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Wtedy to Siedlecki ponowił dokument fundacyjny uposażając w naczynia liturgiczne kościół a przyszłą parafię w grunt pod budowę plebanii i domu dla służby.

Na taki stan rzeczy biskup krakowski Tomiki posłał komisję w celu sprawdzenia zasadności utworzenia parafii w Siedlcach. 22 listopada 1532 roku erygowano nową parafię w Siedlcach. Na nową parafię oprócz Siedlec składały się wsie: Golice, Grubianów, Topór, Ujrzanów , Żabokliki. Przy parafii funkcjonował szpital (jako przytułek dla starców) i szkoła parafialna.

"Sensacyjne znalezisko" wydobyte z dna Wisły
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Sensacyjne znalezisko" wydobyte z dna Wisły

Śródmieście

Długa i burzliwa historia

Dzięki staraniom Stanisława Siedleckiego 15 stycznia 1547 roku od króla Zygmunta Starego Siedlce otrzymały przywilej lokowania miasta "na surowym korzeniu". Po przejęciu Siedlec przez Czartoryskich w 1740 roku rozpoczęto budowę nowej świątyni.

14 października 1753 roku bp inflancko-piltyneński Antoni Kazimierz Ostrowski konsekrował świątynię.

W 1793 roku zmieniono fasadę świątyni: dobudowano balkon wsparty na czterech kolumnach, zdjęto z fasady barokowe rzeźby, wnętrze otrzymało nowy główny ołtarz, ambonę i chrzcielnicę z monogramami księżnej Ogińskiej.

W 1768 roku rozpoczęto budowę plebanii, w której swoje apartamenty miała księżna Ogińska. W latach 1773-76 zbudowano, nieistniejącą dzisiaj dzwonnicę jako bramę wjazdową.

Kaplicę dworską Ogińskich pw. Świętego Krzyża i mauzoleum wzniesiono według projektu Zygmunta Kogla w 1791 roku. W jej podziemiach złożono ciało księżnej Aleksandry Ogińskiej.

W czasie swojej długiej i burzliwej historii kościół gościł wiele wybitnych postaci m.in. Jana Chryzostoma Paska w 1660 roku; króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1783 roku; w 1784 roku odbył się tutaj ślub księcia Ludwika Wirtemberskiego z Marią Czartoryską córką gen. Adama Kazimierza Czartoryskiego; modlił się tu też Aleksander Głowacki (Bolesław Prus) i bł. ks. Ignacy Kłopotowski.

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MWKZ

Udostępnij:
TAGI:
ZabytkiHistoriaArchitektura i design
Czytaj także:
Zabójstwo na Nowym Świecie. Trwa rozprawa Dawida Mirkowskiego
Zabójstwo na Nowym Świecie. "Maciek był spokojny, niekonfliktowy, on sam nie sprowokowałby bójki"
Alicja Glinianowicz
Do zdarzenia doszło w szkole w Kadzidle
Przyniósł do szkoły nóż, zaatakował kilka osób. Koniec procesu
Okolice
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Roboty drogowe mogą przeszkadzać w Konkursie Chopinowskim
Klaudia Kamieniarz
9 października w Warszawie zawyją syreny (zdjęcie ilustracyjne)
Testy syren alarmowych w Warszawie
Śródmieście
Policyjne kontrole na S17 przy użyciu drona
Dron nad trasą S17. Policjanci kontrolowali ciężarówki
Okolice
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
Miał grozić nastolatce bronią. Nie przyznał się, ale powiedział o konflikcie z rodziną
Okolice
Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Zderzenie trzech ciężarówek. Strażacy uwolnili zakleszczonego kierowcę
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem. Pociągi złapały opóźnienia
Śródmieście
Dziki uszkodziły boisko klubu Advit Wiązowna
Dziki zryły boisko. "Jakby ktoś przeorał je traktorem"
Klaudia Kamieniarz
Projekt biblioteki w ogrodzie na Pradze
Na Pradze powstaje biblioteka w ogrodzie
Praga Północ
Wjechał hulajnogą w wózek z dzieckiem
Nastolatki na hulajnogach terroryzują pieszych. "Zakładają pełne kaski i czują się bezkarni"
"Uwaga!" TVN
Weekendowe kontrole kierowców w Radomiu
Skontrolowali drifterów, zatrzymali im prawa jazdy
Okolice
Warszawa Centralna
Osiem dni bez Dworca Centralnego. Kolejarze podpisali umowę
Śródmieście
Zajęcia z samoobrony organizowane przez straż miejską (zdjęcie ilustracyjne)
Bezpieczna Warszawianka powraca. Ruszają zapisy na popularny kurs
Wola
Abp Adrian Galbas
Ktoś podszywa się w sieci pod metropolitę warszawskiego
Śródmieście
Warszawa. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Zmiany w ruchu na Bemowie. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Bemowo
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Decyzja w sprawie kary za pluszowego jamnika w miejskim autobusie
Śródmieście
Warszawa. 22-latek znęcał się nad swoją partnerką
22-latek znęcał się nad partnerką. "Szarpał za włosy, dusił oraz znieważał"
Żoliborz
Policjanci CBŚP zatrzymali członków grupy "Oczki"
"Oczko" usłyszał zarzut kierowania gangiem o międzynarodowym zasięgu
Wilanów
Warszawa. Interwencja służb na Lotnisku Chopina
Akcja na lotnisku. Zatrzymano dwóch mężczyzn poszukiwanych przez Interpol
Włochy
Zderzenie dwóch aut w Tarczynie
Pijany kierowca bez uprawnień i dwie kolizje. Mówił, że "uczy się jeździć"
Okolice
Zderzenie dwóch motocykli w gminie Jastrzębia
Zderzenie dwóch motocyklistów. Jeden z nich nie przeżył
Okolice
Wysięgniki pod odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Wysięgniki przy drodze nazywanej "gilotyną". Wkrótce pojawią się kamery
Okolice
Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Kryminalni zatrzymali handlarza narkotyków, namierzyli magazyn
Bemowo
Remont torowiska na ulicy Marszałkowskiej
Zmiany na Marszałkowskiej. Prace przy Ogrodzie Saskim
Śródmieście
Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
"Miał być tramwaj, a jest toi toi". Tramwajarze odpowiadają ministrze
Śródmieście
Niebezpieczne akrobacje podczas nielegalnego zlotu
Drogowa bandyterka nastolatków na elektrycznych motorowerach. Tak grupa jeździ po Warszawie
Mateusz Mżyk
Zderzenie z udziałem policyjnego radiowozu (zdjęcie ilustracyjne)
Radiowóz zderzył się z taksówką "na aplikację". Cztery osoby poszkodowane
Bemowo
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny pożar altany. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna
Bielany
Zderzenie auta i autobusu w Alejach Ujazdowskich
Zderzenie z autobusem. Kierowca z zakazem i pod wpływem środków odurzających
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki