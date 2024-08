Pod Siedlcami policjanci zlikwidowali linię produkcyjną bimbru. Znaleźli też ponad 100 litrów czystego alkoholu etylowego bez polskich znaków akcyzy oraz kilkadziesiąt litrów półproduktów służących do wyrobu bimbru, w tym 1,5 tony cukru i drożdże.

W ostatni dzień lipca policjanci z komisariatu w Mokobodach otrzymali informację od funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji we Wrocławiu, że w jednej z miejscowości w gminie Kotuń znajduje się linia do produkcji nielegalnego alkoholu.

Zjawili się na miejscu. W pomieszczeniach gospodarczych na terenie nieruchomości oraz w zaparkowanym iveco znaleźli wszystko to, co jest niezbędne do wytwarzania wysokoprocentowego alkoholu.