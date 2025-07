Czterolatek w szpitalu, wniosek o ukaranie jego mamy w sądzie

- Przejście dla pieszych nie jest przejazdem dla rowerów. Rowerzysta chcąc pokonać przejście dla pieszych, ma obowiązek zejść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę. - Dziecko do 10. roku życia poruszające się rowerem traktowane jest przez prawo jako pieszy, dlatego musi znajdować się pod szczególną opieką dorosłego, zwłaszcza w pobliżu ruchliwych skrzyżowań i przejść. - Warto od najmłodszych lat uczyć dzieci prawidłowych zasad poruszania się po drogach i przejściach dla pieszych, by dziecko miało dobre nawyki. Bądźmy dla niego wzorem do naśladowania i dobrym przykładem.

przypomina policja