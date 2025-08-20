Obiecywała załatwienie dodatku pielęgnacyjnego. Zniknęła z oszczędnościami 80-latka

Mazowiecka policja o oszustwach "na wnuczka" i "na policjanta" Źródło: Mazowiecka policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sprawę kradzieży badają policjanci z Radomia. Jak ustalili, 80-letniego mieszkańca tego miasta odwiedziła obca kobieta, która przekonała go, że ma możliwość uzyskania dodatku pielęgnacyjnego z funduszy europejskich.

"Wykorzystując moment nieuwagi seniora z jednej z szafek ukradła 40 tysięcy złotych, po czym opuściła mieszkanie. Gdy właściciel zorientował się, że doszło do przestępstwa zgłosił to policjantom" - informuje w komunikacie Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Funkcjonariusze poszukują kobiety. Przypominają, aby zachować szczególną ostrożność wobec osób podających się za urzędników i przedstawicieli różnych instytucji.

Jak uchronić się przed oszustami?

Jak zaznacza przedstawicielka radomskiej policji, często oszuści mogą twierdzić, że ich wizyta spowodowana jest wypłatą dodatkowego świadczenia pieniężnego.

"Aby nie paść ofiarą złodziei należy pamiętać o podstawowych zasadach. Przede wszystkim nie wpuszczać do mieszkania ludzi, których nie znamy. Jeżeli obca osoba przedstawi się jako pracownik jakiejkolwiek instytucji, powinniśmy zażądać pokazania stosownej legitymacji. Również telefonicznie można sprawdzić, czy dana instytucja wysyłała do nas swojego pracownika" - radzi Jaśkiewicz.

Przypomina też, aby nie pozostawiać obcej osoby samej, jeśli już znajdzie się ona w naszym mieszkaniu. Wyjaśnia, że oszuści często proszą o sprawdzenie czegoś we wnętrzu domu, aby mieć czas na dokonanie kradzieży, kiedy właściciel jest chwilowo zajęty.

"Możemy poprosić sąsiada lub znajomego, aby byli blisko nas w czasie takiej wizyty. Poza tym w każdej sytuacji budzącej podejrzenia należy skontaktować się z policją" - dodaje.

OGLĄDAJ: TVN24 HD