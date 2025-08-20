Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Obiecywała załatwienie dodatku pielęgnacyjnego. Zniknęła z oszczędnościami 80-latka

Senior został okradziony, gdy wpuścił nieznajomą do mieszkania (zdj. ilustracyjne)
Mazowiecka policja o oszustwach "na wnuczka" i "na policjanta"
Źródło: Mazowiecka policja
Mieszkaniec Radomia wpuścił do mieszkania obcą kobietę. Nieznajoma obiecała bowiem, że pomoże mu w załatwieniu dodatku pielęgnacyjnego z funduszy europejskich. 80-latek nie doczekał się wsparcia, stracił za to oszczędności.

Sprawę kradzieży badają policjanci z Radomia. Jak ustalili, 80-letniego mieszkańca tego miasta odwiedziła obca kobieta, która przekonała go, że ma możliwość uzyskania dodatku pielęgnacyjnego z funduszy europejskich.

"Wykorzystując moment nieuwagi seniora z jednej z szafek ukradła 40 tysięcy złotych, po czym opuściła mieszkanie. Gdy właściciel zorientował się, że doszło do przestępstwa zgłosił to policjantom" - informuje w komunikacie Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Funkcjonariusze poszukują kobiety. Przypominają, aby zachować szczególną ostrożność wobec osób podających się za urzędników i przedstawicieli różnych instytucji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Powiedział 88-latce, że dostanie pieniądze. Ukradł jej oszczędności
Ukradł tożsamość żołnierza i chciał wziąć na niego kredyt (zdj. ilustracyjne)
Ukradł tożsamość żołnierza, chciał wyłudzić kredyt w banku
Reakcja pracownika banku uchroniła seniorkę przed oszustami (zdjęcie ilustracyjne)
Wielki przelew z Piaseczna do Sudanu

Jak uchronić się przed oszustami?

Jak zaznacza przedstawicielka radomskiej policji, często oszuści mogą twierdzić, że ich wizyta spowodowana jest wypłatą dodatkowego świadczenia pieniężnego.

"Aby nie paść ofiarą złodziei należy pamiętać o podstawowych zasadach. Przede wszystkim nie wpuszczać do mieszkania ludzi, których nie znamy. Jeżeli obca osoba przedstawi się jako pracownik jakiejkolwiek instytucji, powinniśmy zażądać pokazania stosownej legitymacji. Również telefonicznie można sprawdzić, czy dana instytucja wysyłała do nas swojego pracownika" - radzi Jaśkiewicz.

Przypomina też, aby nie pozostawiać obcej osoby samej, jeśli już znajdzie się ona w naszym mieszkaniu. Wyjaśnia, że oszuści często proszą o sprawdzenie czegoś we wnętrzu domu, aby mieć czas na dokonanie kradzieży, kiedy właściciel jest chwilowo zajęty.

"Możemy poprosić sąsiada lub znajomego, aby byli blisko nas w czasie takiej wizyty. Poza tym w każdej sytuacji budzącej podejrzenia należy skontaktować się z policją" - dodaje.  

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
39-latka została zatrzymana
Zamawiała paczki na fikcyjne osoby. Odsyłała je niekompletne lub puste
Wola
Jeden z sygnetów kupionych od fałszerza
Płacą za złoto, dostają tombak. Jubiler ostrzega przed oszustami
Ursynów
Oszust zmanipulował dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Szwajcar w trakcie rozwodu miał przysłać paczkę ze złotem

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaRadomoszustwoPrzestępczość w WarszawiePrzestępstwa
Czytaj także:
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Wyłamana brama, na miejscu policyjni antyterroryści i strażacy
Okolice
Budowa trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego
Duże zmiany na Grójeckiej
Ochota
Kontrola graniczna, lotnisko Chopina
Robiła zdjęcia, lotnisko opuściła z mandatem
Włochy
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Koszykarze Legii upominają się o nową halę. Prezydent odpowiada
Ochota
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Powiedział 88-latce, że dostanie pieniądze. Ukradł jej oszczędności
Okolice
W wypadku zginął 16-letni motocyklista
Zginął 16-letni motocyklista
Okolice
Do zdarzenia doszło na warszawskiej Starówce
Zgubiła się podczas zwiedzania Starówki, mówi tylko po francusku
Śródmieście
Pożar auta na podziemnym parkingu we Włochach
Na podziemnym parkingu płonęło auto elektryczne
Włochy
Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu
Jeden dzień i ponad 100 mandatów
Ulice
Wypadek na DK50 (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelnie potrącił pieszego. Miał zakaz prowadzenia aut
Okolice
W ramach wprowadzania nowego systemu wymienionych zostanie 13 tysięcy kasowników
Będzie nowy system biletowy. Co się zmieni dla pasażerów
Komunikacja
Wizualizacja koncepcji Kampusu Centralnego UW
Bez samochodów, przyjazny pieszym. Tak ma się zmienić kampus główny UW
Śródmieście
Zuchwała próba kradzieży
Wyrwała ratowniczce medycznej portfel z ręki, gdy ta udzielała pomocy
Targówek
Remont przejdzie fragment ulicy Modlińskiej
Zaoszczędzili na remontach, nadwyżkę chcą wydać na kolejne
Ulice
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Zginęły cztery osoby, kierowca miał dożywotni zakaz prowadzenia
Okolice
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Żona podejrzana o zabicie męża. Świadkami zbrodni były dzieci
Okolice
Wyschnięty staw Morskie Oko w Wawrze
Wczoraj pływały tu ryby, dziś pomosty stoją w piachu
Dariusz Gałązka
Interwencja straży miejskiej na Zielenieckiej
Uderzył przechodnia w głowę metalową rurką. Poszło o 50 złotych
Praga Południe
Szarpanina w sklepie na Bielanach i ranny ochroniarz (zdj. ilustracyjne)
"Złodziej zaatakował nożem ochroniarza". Sprawca poszukiwany
Bielany
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
"Wobec rosnącego ryzyka...". Zamykają wejście do rezerwatu
Ursynów
Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim nieczynne
Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim zamknięte
Mokotów
Jechał hulajnogą elektryczną po ulicy, był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Jechał hulajnogą po ulicy, był kompletnie pijany
Okolice
Sprawa zabójstwa Jaroszewiczów
Jedna z najbardziej bulwersujących zbrodni lat 90. Uzasadnienie wyroku
Śródmieście
Zniszczenia po pożarze bloku w Ząbkach
Pożar zniszczył ponad 200 mieszkań. Miasto uruchomiło finansową pomoc
Okolice
Co dalej z uchwałą krajobrazową?
Uchwała krajobrazowa od nowa. Rozpoczęły się konsultacje
Śródmieście
Kierowca jechał slalomem, po drodze wyrzucił butelkę
Jechał slalomem, po drodze wyrzucił butelkę
Okolice
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Czołowe zderzenie z cysterną. Cztery osoby nie żyją
Okolice
warszawa dworzec centralny shutterstock_1784238482
Płonęły ubrania na Dworcu Centralnym. Strażacy ewakuowali 50 osób
Śródmieście
Dzielnicowi zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Od czterech lat ukrywał się przed policją, wpadł przez alkohol
Mokotów
Niewybuch znaleziono w okolicach mostu Gdańskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Niewybuch przy moście Gdańskim
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki