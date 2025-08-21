Bójka podczas meczu trzeciej ligi. Pseudokibice z zarzutami

Kibice zostali zatrzymani po bójce na stadionie w Radomiu Źródło: Komenda Miejska Policji w Radomiu

Do zdarzenia doszło na stadionie przy ulicy Narutowicza w Radomiu. Jak podaje policja, 1 sierpnia rozegrany został tam trzecioligowy mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Broni Radom i Olimpii Elbląg. Doszło też do bójki między kibicami obu drużyn.

Namierzeniem uczestników bójki zajęli się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przy współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Zatrzymanie dziewięciu pseudokibiców

"W środę, 20 sierpnia w tej sprawie zatrzymano trzech mieszkańców Radomia oraz sześciu mieszkańców Elbląga. To mężczyźni w wieku od 30 do 47 lat" - informuje w komunikacie Justyna Jaśkiewicz z KMP w Radomiu.

I dodaje, że sześciu zatrzymanych zostało doprowadzonych do Prokuratury Rejonowej Radom Zachód. Śledczy przedstawili im zarzuty udziału w bójce. Grozi im od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Większość z nich otrzymała także zakazy wstępu na mecze rozgrywane przez radomski klub piłkarski. Objęto ich także policyjnym dozorem.

"Natomiast trzech mężczyzn zostało osadzonych w policyjnym areszcie i w czwartek wykonywane będą z nimi czynności" - zapowiada Jaśkiewicz.

