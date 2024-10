Dzieci zatruły się oparami środka do zwalczania gryzoni

W jednym z gospodarstw pod Płońskiem (Mazowieckie) dwoje dzieci zatruło się oparami silnie toksycznego środka, prawdopodobnie służącego do zwalczania gryzoni. Dzieci, rodzeństwo, trafiły do szpitala w Warszawie. Wtedy o zdarzeniu została powiadomiona policja. Sprawa trafiła już do prokuratury.