Jechał rowerem po moście, przewrócił się, przeleciał przez barierkę. Był kompletnie pijany

Most im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Płocku
Płock (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Policjanci pomogli rowerzyście, który przewrócił się i przeleciał przez barierkę na moście Legionów Józefa Piłsudskiego w Płocku. Mężczyzna niemal wpadł pod nadjeżdżający samochód. Okazało się, że był kompletnie pijany.

W piątek około godziny 14.40 policjanci z wydziału konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, przejeżdżali mostem Legionów Józefa Piłsudskiego w Płocku. Na przeciwległej stronie mostu zauważyli rowerzystę, który nagle stracił panowanie nad jednośladem, przechylił się przez barierkę oddzielającą chodnik od jezdni i upadł wprost przed nadjeżdżający pojazd.

Funkcjonariusze zatrzymali radiowóz, podbiegli do mężczyzny i odciągnęli go w bezpieczne miejsce, by nie został potrącony. 52-letni mieszkaniec powiatu płockiego nie odniósł obrażeń wymagających pomocy medycznej.

Wyczuli woń alkoholu

"Podczas rozmowy z rowerzystą policjanci wyczuli od niego wyraźną woń alkoholu. Mężczyzna przyznał, że wcześniej spożywał alkohol. Na miejsce wezwano patrol Oddziału Prewencji Policji w Płocku, który przeprowadził badanie stanu trzeźwości - wynik wskazał niemal 3 promile alkoholu w organizmie" - podał w komunikacie zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Po wytrzeźwieniu 52-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych.

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszwa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

