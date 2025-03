Policjanci zatrzymali 56-latka do kontroli drogowej Źródło: KPP Piaseczno

Policjanci z podwarszawskiego Piaseczna zatrzymali do kontroli drogowej 56-letniego kierowcę. Mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia, był pod wpływem alkoholu, a pojazd, którym się poruszał, był niesprawny.

Funkcjonariusze "drogówki" w miejscowości Solec zatrzymali do kontroli drogowej kierującego niebieską mazdą. Jak przekazała podkomisarz Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, stan techniczny pojazdu, którym poruszał się mężczyzna, "pozostawiał wiele do życzenia". Szybko okazało się, że nie było to jedyne przewinienie kierującego.

- Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że 56-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a w trakcie badania stanu trzeźwości na jaw wyszło również to, że kierujący jest nietrzeźwy. Miał on w wydychanym powietrzu ponad pół promila alkoholu - wyjaśniła podkomisarz Gąsowska.

Policjantka wskazała, że mężczyzna stracił dowód rejestracyjny i otrzymał zakaz dalszej jazdy. Za swoje czyny odpowie przed sądem. Grozi mu do trzech lat więzienia. Czynności w sprawie nadzorowane są przez Prokuraturę Rejonową w Piasecznie.

