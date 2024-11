Wpadli, siedząc na ławce w parku

"Osoby mające 'coś na sumieniu' niejednokrotnie, na widok policyjnego patrolu, podejmują próbę ucieczki bądź zaczynają zachowywać się nienaturalnie. Podobnie było i w tym przypadku. Kiedy do trzech mężczyzn siedzących w parku podeszli funkcjonariusze, ci zaczęli zachowywać się wyjątkowo nerwowo" - opisała w komunikacie st. asp. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Powodem były narkotyki

Policjanci ustalili, co jest powodem takiego zachowania. Jak przekazała Gąsowska były to narkotyki, które dwóch 18-latków posiadało przy sobie. "Badanie narkotestem wykazało, że jest to marihuana" - dodała.