Omal nie doprowadził do zderzenia. Policja pokazuje nagranie z pijanym kierowcą

Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę Źródło: KPP Piaseczno

Podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przekazała, że do zdarzenia doszło w środę, 4 czerwca, na ulicy Jarząbka w Piasecznie. Dopiero teraz funkcjonariusze informują o sprawie i pokazują nagranie na, którym widać, jak doszło do opisanej sytuacji.

"Kierujący renault nagle zaczął zjeżdżać na przeciwległy pas ruchu i omal nie doprowadził do kolizji z innym kierującym. Udało się go uniknąć tylko dzięki szybkiej reakcji kierującego fordem. Zachowanie mężczyzny siedzącego za kierownicą renault jednoznacznie wskazywało, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Na miejsce niezwłocznie wezwani zostali funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki, którzy przeprowadzili kontrolę stanu trzeźwości mężczyzny" - zrelacjonowała policjantka.

Ponad dwa promile

Podejrzenia potwierdziły się. "49-letni obywatel Ukrainy miał w wydychanym powietrzu ponad dwa promile alkoholu. W związku z tym jego pojazd został odholowany na policyjny parking depozytowy, a mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy" - przekazała Gąsowska. I dodała, że teraz 49-latek odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Grozi za to trzech lat więzienia.

Zaapelowała też do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek, odpowiedzialność i reagowanie w przypadku zauważenia nietrzeźwych kierowców. "Dzięki takim postawom możemy wspólnie dbać o bezpieczeństwo na naszych drogach" - podkreśliła.