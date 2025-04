Nalot policji na warsztat samochodowy. Czterech zatrzymanych za narkotyki

Narkotyki w warsztacie samochodowym Źródło: KPP Piaseczno

Policjanci z Piaseczna zjawili się w warsztacie samochodowym. Ich wizyta zaowocowała zatrzymaniem czterech mężczyzn. W garażu i ich miejscach zamieszkania znaleźli narkotyki, wystarczające na przygotowanie ponad 100 tysięcy porcji handlowych. Podejrzani usłyszeli zarzuty, jeden został tymczasowo aresztowany.

Policjanci z Piaseczna wytypowali miejsce, w którym kwitł narkobiznes. Gromadzili informacje, by zatrzymać podejrzanych na gorącym uczynku.

Pojawili się w warsztacie samochodowym na terenie gminy Prażmów. Zastali tam 33-letniego Polaka oraz trzech obywateli Ukrainy w wieku od 35 do 45 lat. Wszyscy mężczyźni byli wyraźnie zszokowani wizytą policjantów.

Narkotyki na 100 tysięcy porcji

- Nie spodziewali się, że ktoś może wpaść na ich trop. Od początku zachowywali się bardzo nerwowo, tłumacząc, że nie wiedzą, o co chodzi, a przy tym zapewniali, że pracują legalnie. Szybko wyszło na jaw, że wszyscy mijają się z prawdą - podkreśliła podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Do akcji wkroczył przewodnik z psem szkolonym do wykrywania zapachu środków odurzających.

- Na miejscu zabezpieczono substancje i granulaty mogące być prefabrykatami służącymi do wytwarzania narkotyków, które zostaną poddane dalszym badaniom. W trakcie przeszukania zarówno pomieszczeń garażowych, jak też miejsc zamieszkania mężczyzn, funkcjonariusze znaleźli mefedron oraz marihuanę, z których można by przygotować ponad 100 tysięcy porcji handlowych - poinformowała Gąsowska.

Policjanci ustalili też, że 33-letni Polak warsztat samochodowy prowadzi nielegalnie, o czym został powiadomiony Urząd Skarbowy w Piasecznie.

Usłyszeli zarzuty

Wszyscy zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnych cel, a funkcjonariusze zajęli się gromadzeniem i kompletowaniem materiału dowodowego. Cała czwórka usłyszała zarzuty wprowadzania do obrotu środków odurzających oraz psychotropowych, za co zgodnie z ustawą grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratory Rejonowej w Piasecznie i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu jednego z zatrzymanych mężczyzn, który w areszcie spędzi najbliższe trzy miesiące. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

Policjanci zaznaczyli, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.