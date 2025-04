"W czwartek lub piątek będziemy mogli podać informację o ewentualnej przydatności wody do spożycia" Źródło: TVN24

Burmistrz Karczewa Michał Rudzki poinformował, że woda w kranach na terenie miasta będzie zdatna do picia w okolicach soboty, 12 kwietnia. Problem ma związek z awarią stacji uzdatniania wody w pobliskim Otwocku. Tam też woda nie nadaje się do spożycia.

W Otwocku trwają prace nad usunięciem awarii stacji uzdatniania wody. Mieszkańcy miasta, a także sąsiedniego Karczewa nie mogą używać wody z kranów do picia, gotowania, a nawet mycia. Można nią wyłącznie spłukiwać toalety. W obu miejscowościach rozstawione są beczkowozy i rozdawana jest woda w plastikowych butelkach.

Burmistrz Karczewa zapytany w piątek w Radiu Warszawa o to, kiedy w kranach będzie woda zdatna do picia, odparł, że "optymistycznie, woda zdatna do picia będzie w okolicach przyszłej soboty".

To nieco gorsze szacunki niż te, które przestawiono w czwartek. Prezydent Otwocka Jarosław Margielski wskazywał, że w przyszłym tygodniu - w czwartek lub piątek zostaną podane pierwsze informacje co do możliwości wykorzystania wody do celów spożywczych. Taki sam orientacyjny termin wskazał starosta otwocki Tomasz Laskus.

Dostawy wody pitnej

Jak poinformował w piątek Michał Rudzki do gminy mają dotrzeć kolejne dostawy wody. - Spodziewamy się jednego transportu z dużej sieci handlowej, która dała nam w darowiźnie tira wody. Przyjeżdża pięć tirów wody z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która zostanie podzielona pomiędzy Karczew i Otwock - powiedział burmistrz Karczewa.

Zapytany o limity ocenił, że "na ten moment (...) będą na poziomie zgrzewki na osobę i, ewentualnie, dwóch baniaków pięciolitrowych na osobę". Dodał, że woda w sklepach również jest dostępna.

W piątek lub w sobotę znane będą wyniki badania próbek wody pobranych w czwartek. Wówczas zapadnie decyzja, czy będzie mogła być wykorzystywana do celów sanitarnych, czyli do mycia.

Poważna awaria

O tym, że woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych poinformowało w środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Jarosław Margielski przekazał na konferencji prasowej, że doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody. - Po napełnieniu sieci doszło do zerwania osadu, który został na tej sieci skumulowany. Nadmierna ilość osadu zanieczyściła filtry, które znajdują się na stacji uzdatniania wody, która to zaopatruje ponad 80 procent miasta w wodę - powiedział prezydent Otwocka. - To najpoważniejsza awaria od kilkudziesięciu lat - ocenił.

W sprawie awarii sieci wodociągowej Prokuratura Rejonowa w Otwocku podjęła czynności w kierunku przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób.