Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zawinął auto wokół słupa. W organizmie alkohol i THC

Kierowca uderzył w słup energetyczny
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Policjanci z podwarszawskiego Otwocka zastali bmw rozbite na słupie. Na miejscu nie było kierowcy. Gdy został namierzony, okazało się, że jest pijany i pod wpływem narkotyków. Prawa jazdy nie miał.

Policjanci z otwockiej drogówki dostali zgłoszenie o zderzeniu pojazdu osobowego ze słupem. Na miejscu zdarzenia zastali bmw niemal zawinięte wokół słupa. Nigdzie jednak nie było kierowcy. Policjanci ustalili przebieg zdarzenia, a kolejnym krokiem było odszukanie kierującego.

Zatrzymali 20-letniego mieszkańca Otwocka. "Przyznał policjantom, że był sprawcą kolizji" - poinformował w komunikacie podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Kierowca uderzył w słup energetyczny
Kierowca uderzył w słup energetyczny
Źródło: KPP Otwock

Alkohol i środki odurzające

Mundurowi przebadali mężczyznę na zawartość alkoholu oraz innych środków odurzających.

"Oba badania miały wynik pozytywny. 20-latek wydmuchał ponad 0,5 promila, a kolejne badanie wskazało THC (substancja psychoaktywna zawarta w konopiach - red.) z w jego organizmie. Jakby tego było mało, młody kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania, a bmw, którym się poruszał, nie miało obowiązkowej polisy OC" - wymienił Domarecki.

Kierowca uderzył w słup energetyczny
Kierowca uderzył w słup energetyczny
Źródło: KPP Otwock

Policjanci zatrzymali mężczyznę, a gdy wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środka odurzającego. 20-latek będzie musiał również odpowiedzieć za spowodowanie kolizji i jazdę bez uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Otwocku objęła 20-latka dozorem policji połączonym z badaniem stanu trzeźwości.

20-latek został zatrzymany
20-latek został zatrzymany
Źródło: KPP Otwock

"Piłeś, nie jedź"

"Tym razem na szczęście nikt nie ucierpiał, jednak należy pamiętać, że jazda pod wpływam alkoholu lub środków działających podobnie ma realny wpływ na zachowanie kierowcy i może doprowadzić do tragedii. Piłeś, nie jedź" - zaapelowali funkcjonariusze.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Otwock

Udostępnij:
TAGI:
AlkoholNarkotykiWypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
Stadion Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej 6
Odpowiedzialność zbiorowa. Klub ukarał kibiców podwyżką cen biletów
Śródmieście
Zderzenie z udziałem radiowozu
Wypadek radiowozu. Trzy osoby ranne
Mokotów
Warszawa, centrum Warszawy, panorama Warszawy, skyline, wieżowce
Demografia nie sprzyja Warszawie. Tylu mieszkańców będzie za 20 lat
Piotr Bakalarski
Ewakuacja terminala autobusowego na Lotnisku Chopina
Kilkaset osób ewakuowano z terminala autobusowego Lotniska Chopina
Włochy
Policjanci po pościgu zatrzymali 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
16-latek uciekał autem przed policją. Miał wiele do ukrycia
Okolice
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Zarzuty dla dziewięciu członków komisji
Okolice
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Łukasz Żak i jego koledzy zostają w areszcie
Śródmieście
Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Drogowcy wracają na Obozową, będą utrudnienia
Wola
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Pożar bloku w Ząbkach. Burmistrzyni interweniuje w sprawie odszkodowań
Okolice
Do oszustwa doszło przez internet (zdjęcie ilustracyjne)
Uwierzyła "menadżerowi znanego piosenkarza". Przelała 200 tysięcy z konta ojca
Okolice
Policjant rozbił szybę, by ratować dziecko
Zamki się zaryglowały, półtoraroczne dziecko zostało w aucie
Okolice
Skatepark oraz siłownia plenerowa pod Mostem Świętokrzyskim
Wypadek w skateparku. Chłopiec uderzył głową o ziemię
Śródmieście
Dworzec autobusowy najlepsze lata ma za sobą
U kolejarzy nowoczesność, autobusiarze "nie dowożą"
Piotr Bakalarski
Awaria prądu w obrębie dwóch dzielnic (zdjęcie ilustracyjne)
Wieczorna awaria prądu na Mokotowie i Ursynowie
Mokotów
Rusza modernizacja dworca PKP w Otwocku
Zabytkowy dworzec w Otwocku przejdzie remont. Tak ma wyglądać
Okolice
Rowerzysta zmarł w szpitalu
Potrącił go i chciał uciec, rowerzysta nie przeżył. Jest śledztwo
Okolice
Problem z prądem w Michałowicach (zdj. ilustracyjne)
W środku nocy wszystko się restartuje, włączają się alarmy. Mieszkańcy mają dość
Klaudia Kamieniarz
Wisła odsłoniła zatopioną łódź
Wisła odsłoniła tajemniczy obiekt. Zauważył go ojciec Krzysztofa Dymińskiego
Okolice
Uroczystości pogrzebowe Stanisława Soyki
"Był kochającym człowiekiem, z sercem wielkim jak dźwięk jego głosu"
Praga Południe
Strażnicy graniczni interweniowali wobec agresywnej pasażerki na lotnisku
Trzy promile i awantura na lotnisku
Okolice
Spalony samochód w środku lasu
W środku lasu natknęli się na spalony samochód
Wawer
Policja przed budynkiem przy ul. Inżynierskiej 6 na warszawskiej Pradze
W tej interwencji zginął policjant. Jest wyrok
Praga Północ
Akcja służb w Rembertowie
Panzerfausty, granaty, bomby lotnicze. Arsenał na posesji w Rembertowie
Rembertów
Wizualizacja tramwaju na zieloną Białołękę
Tramwaj na Zieloną Białołękę bez wspólnego odcinka dla autobusów
Białołęka
Policjanci zatrzymali 39-latka, który posiadał i sprzedawał nielegalnie papierosy
Handlował nielegalnymi papierosami. "Paczki wysyłał poprzez podstawione osoby"
Okolice
Policjanci zatrzymali 42-letniego obywatela Gruzji
"Kiedy próbował zatrzymać mężczyznę, ten wyjął nóż i zaczął mu grozić". Deportacja
Ursus
Śmiertelny wypadek z udziałem ciągnika rolniczego
Traktorzysta wypadł z drogi, pasażer nie przeżył
Okolice
Akcja CBŚP w Warszawie
Sprzedawali nawet kilkaset działek dziennie. 14 zatrzymanych
Targówek
Policja zatrzymała 40-letniego obywatela Białorusi
Jest podejrzany o handel bronią i narkotykami. Poszukiwany w Marsylii, zatrzymany w Warszawie
Śródmieście
Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Wiadukt nabiera kształtów. Są pierwsze warstwy nawierzchni
Rembertów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki