Skusił go jeden bitcoin, stracił 200 tysięcy złotych

Skuszony bitcoinem, który rzekomo był na jego koncie wydał 200 tysięcy złotych. Wykonał cztery przelewy i dopiero żądanie kolejnego go zaniepokoiło. Postanowił to sprawdzić i dowiedział się, że został oszukany.

Pod koniec sierpnia 58-latek odebrał telefon od kobiety, która oświadczyła, że w 2022 roku otworzył rachunek kryptowalutowy do handlu automatycznego w jednej z firm i od tamtej pory w wyniku operacji firmy i po potrąceniu ich należności przyznano mu 1,07 bitcoina, ale żeby wypłacić tę kwotę musi wyrobić jak najszybciej swoją historię wpłat na tym koncie.

Jeden bitcoin to obecnie około 230 tysięcy złotych.

Bitcoin to forma cyfrowej waluty, tworzonej i przetrzymywanej elektronicznie. Nie istnieje w formie formie fizycznych monet i banknotów. Obecnie wartość jednego wynosi około 230 tysięcy złoty.

Bitcoin to forma cyfrowej waluty, tworzonej i przetrzymywanej elektronicznie. Nie istnieje w formie formie fizycznych monet i banknotów. Obecnie wartość jednego wynosi około 230 tysięcy złoty. Shutterstock

Certyfikat, przelewy, ubezpieczenie...

- Musiał jednak wyrobić certyfikat i wpłacić około 50 tysięcy złotych na jedną z platform kryptowalutowych. Dodatkowo musiał na swoim komputerze zainstalować aplikację zdalnego pulpitu, w celu nagrywania "sesji do Komisji Nadzoru Finansowego", co według rozmówczyni było "wymogiem KNF" - przekazała w komunikacie kom. Ewelina Radomyska z siedleckiej policji. - Po wpłaceniu pierwszych 50 tysięcy złotych, otrzymał wiadomość, że przez blokady bankowe i nieokazanie konta firmowego musi wykazać się przelewami wynoszącymi 19 procent całej kwoty już istniejących na jego koncie bitcoinów, czyli kolejnymi 50 tysiącami. Z racji tego, że rzekomo ta kwota była za małą fałszywa brokerka zaproponowała współpracę i dofinansowanie z jednoczesnym przelaniem go na jego konto na platformie kryptowalutowej - dodała.