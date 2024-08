1 lipca na ulicy Ceramicznej w Ożarowie Mazowieckim, na oznakowanym przejeździe kolejowym, doszło do tragicznego wypadku. Tir zderzył się z pociągiem Kolei Mazowieckich , zginął maszynista. Wszczęto śledztwo,. a przejazdowi przyjrzeli się też specjaliści z Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych. Uznano go za niebezpieczny, dlatego prędkość ograniczono do 20 km/h.

Zdjęto ograniczenie prędkości

Ostatecznie przejazd pozostanie otwarty. Spółka PKP PLK poinformowała w komunikacie, że od północy, z 14 na 15 sierpnia, pociągi mogą jeździć tamtędy szybciej. "Do tej pory, po wypadku z 1 lipca, w którym zginął maszynista Kolei Mazowieckich, prędkość na tym odcinku była ograniczona do 20 km/h, celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, na wniosek Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, zamontował na jezdni obok przejazdu specjalne separatory. Mają one zapobiegać skręcaniu w boczne ulice, co poprawia płynność ruchu i zmniejsza korki" - przekazała spółka PKP PLK.