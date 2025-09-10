Logo TVN Warszawa
Znaleziono kolejne dwa drony. Kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy

Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Chronologia wydarzeń
Źródło: TVN24
W województwie mazowieckim znaleziono dwa drony. Jeden w gminie Korytnica, drugi spadł na teren jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Rosyjskie drony w nocy naruszyły polską przestrzeń powietrzną, część została zestrzelona. 

"Według informacji Policji znaleziono kolejne 2 drony. Na godz. 17:30 łącznie znaleziono 12 dronów" - przekazała na portalu X rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka.

Poinformowała, że drony znaleziono w województwie mazowieckim: w Nowym Mieście nad Pilicą w powiecie grójeckim oraz na terenie gminy Korytnica, między miejscowościami Rabiany i Sewerynów w powiecie węgrowskim.

Znaleziono już 12 dronów. Nowe informacje z prokuratury po oględzinach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znaleziono już 12 dronów. Nowe informacje z prokuratury po oględzinach

TVN24

Spadł na jednostkę WOT

"Wydział 8 do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie koordynuje działania procesowe w miejscu ujawnienia drona w Nowym Mieście nad Pilicą" - przekazał w komunikacie prokurator Piotr Antoni Skiba rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Źródło: TVN24

Prokuratura będzie informowała na bieżąco o dokonanych ustaleniach.

Więcej o okolicznościach znalezienia drona dowiedział się Artur Molęda, reporter TVN24. - Jest to byłe lotnisko wojskowe, na terenie którego jest teraz 63. Batalion Lekkiej Piechoty wchodzący w skład 6. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej - przekazał. - Dron został odnaleziony w terenie przygodnym, bez szkód - dodał.

Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Źródło: TVN24

Szczątki dronów znaleziono już w 12 miejscowościach

Przed godziną 4 w nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat, w którym podało, że "w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron". Część z tych obiektów została zestrzelona.

Sytuację w środę po południu podsumowała Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przekazała, że z danych na godzinę 15 wynika, że szczątki dronów znaleziono w dziesięciu miejscowościach. W większości chodzi o miejscowości na Lubelszczyźnie: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia. Później o odnalezieniu kolejnego drona, tym razem w Nowym Mieście nad Pilicą, poinformowała warszawska prokuratura. Kolejnego drona znaleziono w gminie Korytnica.

Sztab Generalny Wojska Polskiego zaapelował w mediach społecznościowych: "W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.

Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren."

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

