Nowe przypadki wścieklizny u lisów na Mazowszu. Wkrótce ruszy akcja szczepień

O wykryciu trzech nowych lisów zarażonych wścieklizną poinformował we wtorek Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Chore zwierzęta odnaleziono w miejscowości Mlądz w powiecie otwockim (piętnasty przypadek w tym roku) oraz w Woli Rębkowskiej w powiecie garwolińskim (przypadek szesnasty i siedemnasty).

Wścieklizna jest groźną i bardzo często śmiertelną chorobą. "Apeluję o unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami oraz o przestrzeganie zakazów i nakazów obowiązujących na terenach zagrożonych wścieklizną. Proszę również pamiętać o bezpieczeństwie naszych zwierząt; szczepienie psów jest obowiązkowe, ale zaleca się szczepić również koty" - apeluje do mieszkańców Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki.

Na terenach objętych zagrożeniem należy też zadbać o to, by nie spuszczać psów ze smyczy, a koty i zwierzęta gospodarskie trzymać w zamknięciu. W stolicy do takich stref zaliczone zostały dwie dzielnice - Wawer i Wesoła.