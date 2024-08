Po kontroli na lotnisku dobrowolnie poddał się karze

Przyznał, że dokument jest podrobiony

- Po sprawdzeniu dokumentu w dostępnych bazach, ustalono, że figuruje on jako zastrzeżony, podlegający zatrzymaniu. W związku z uzasadnionym podejrzeniem, że zezwolenie na pobyt, które cudzoziemiec okazał do kontroli zostało podrobione na wzór oryginalnego oraz, że mężczyzna przebywa na terytorium Polski bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim, a także przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę państwową wbrew przepisom prawa - Pakistańczyk został zatrzymany - informuje Dagmara Bielec, oficer prasowa Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. - Podejrzany w trakcie przesłuchania złożył krótkie wyjaśnienie, w którym przyznał się do zarzucanego czynu i poddał się dobrowolnie karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat, przepadek dowodu rzeczowego w postaci karty pobytu oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości – dodaje.