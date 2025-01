Wybuch gazu w hotelu. Jedna osoba poszkodowana

Na miejscu działała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Straż pożarna prowadziła akcję w jednym z hoteli w Książenicach. Doszło do wybuchu gazu w kuchni. Jedna osoba została poszkodowana. Nie było potrzeby ewakuacji gości hotelowych.

O wybuchu gazu w Hotelu Cyprus w Książenicach dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Informację potwierdziliśmy w straży pożarnej. Strażacy otrzymali zgłoszenie o godzinie 13.50. - W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. Strażacy udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kobieta następnie trafiła pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Ma obrażenia rąk i twarzy. Jest to jedyna osoba poszkodowana w tym zdarzeniu - poinformował asp. Krzysztof Stefaniak ze straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Około godziny 15 działania ratowniczo-gaśnicze zostały zakończone. - Były one prowadzone w części kuchennej budynku. Niektóre elementy wnętrza uległy nadpaleniu. Nie było osób ewakuowanych ze względu na obszerność kompleksu. Część, w której doszło do wybuchu, jest oddalona od części mieszkalnej. Przedstawiciel spółki gazowniczej odciął dopływ gazu do budynku. Ponowne jego podłączenie będzie możliwe po przeglądzie instalacji gazowej - powiedział.

Na miejscu działało 5 zastępów straży pożarnej. Swoje czynności prowadzi policja.

