81-letni kierowca uderzył w drzewo Źródło: KPP w Przysusze

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ostatni poniedziałek w Kolonii Skrzyńsko na drodze krajowej numer 12 w powiecie przysuskim doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego.

Kierowca w szpitalu

34-letnia kierująca skodą, wykonując manewr skrętu w lewo do posesji, zatrzymała się, aby ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z naprzeciwka. - W tym momencie 81-letni mieszkaniec województwa śląskiego kierujący oplem, chcąc uniknąć najechania na tył skody, gwałtownie odbił w prawo i zjechał do rowu, zatrzymując auto na drzewie. Na miejscu niezwłocznie zjawiły się służby. W wyniku zdarzenia 81-letni mężczyzna doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala - poinformowała w czwartek rzeczniczka policji w Przysusze sierżant Aleksandra Bałtowska.

Wypadek w Kolonii Skrzyńsko Źródło: KPP w Przysusze

Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w pojeździe 34-latki. - Materiał ten publikujemy ku przestrodze. Apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zachowanie bezpiecznego odstępu i prędkości do warunków na drodze - podkreśliła policjantka.

81-letni kierowca uderzył w drzewo Źródło: KPP w Przysusze