Wypadek na drodze krajowej. Nie żyje pieszy

Śmiertelne potrącenie pieszego Źródło: OSP Pomiechówek

W sobotę kilka minut przed godziną 1 do służb wpłynęło zgłoszenie o potrąceniu pieszego na drodze krajowej numer 62 w miejscowości Kikoły. - Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący peugeotem, który jechał w kierunku Serocka potrącił, nieznanego na tę chwilę, mężczyznę w wieku około 40 lat. Poszkodowany był nieprzytomny, został przetransportowany do szpitala, gdzie - mimo wysiłków lekarzy - zmarł - poinformował w sobotę po południu młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Będą wyjaśniali, jak doszło do wypadku

Pieszy został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Jak powiedział Śniadała, miał około 2,5 promila. 65-letni kierowca był trzeźwy.

Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez policjantów pod nadzorem prokuratury. W sprawie wypadku prowadzone będzie śledztwo.

