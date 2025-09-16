Zderzenie trzech ciężarówek. Strażacy uwolnili zakleszczonego kierowcę

Do wypadku doszło chwilę przed godziną 6 na skrzyżowaniu ulicy Wyszogrodzkiej z Harcerską w Imielnicy. Jak podaje Komenda Miejska Policji w Płocku, zderzyły się trzy samochody ciężarowe, jadące w kierunku Warszawy.
- Po przybyciu na miejsce czterech zastępów Państwowej Straży Pożarnej stwierdzono najechanie pojazdów. W wyniku zdarzenia jedna osoba została zakleszczona w pojeździe. Strażacy przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do poszkodowanego, który następnie został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowany do szpitala - relacjonuje młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.
Utrudnienia w ruchu
Kierowców czekają utrudnienia w ruchu. Początkowo jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowana, dlatego policja wprowadziła ruch wahadłowy. Funkcjonariusze zalecają objazd drogami lokalnymi.
Według wstępnych szacunków służb utrudnienia miały potrwać do godziny 9.00. Okazało się jednak, że konieczne jest zablokowanie całej drogi. Jak wyjaśnia mł. kpt. Pietrzak, powodem są uszkodzenia pojazdów - jeden z ciągników ma uszkodzone siodło, a jedna z naczep - oś. Ich usuwanie z miejsca wypadku może potrwać kilka godzin.
