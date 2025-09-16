Logo TVN Warszawa
Zderzenie trzech ciężarówek. Strażacy uwolnili zakleszczonego kierowcę

Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Do wypadku doszło na DK62 koło Płocka (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Trzy samochody ciężarowe zderzyły się na drodze krajowej numer 62 w Imielnicy koło Płocka. Jeden z kierowców został zakleszczony w kabinie. Strażacy użyli ciężkiego sprzętu, aby wydostać go na zewnątrz. Mężczyzna trafił do szpitala. Droga została zablokowana.

Do wypadku doszło chwilę przed godziną 6 na skrzyżowaniu ulicy Wyszogrodzkiej z Harcerską w Imielnicy. Jak podaje Komenda Miejska Policji w Płocku, zderzyły się trzy samochody ciężarowe, jadące w kierunku Warszawy.

- Po przybyciu na miejsce czterech zastępów Państwowej Straży Pożarnej stwierdzono najechanie pojazdów. W wyniku zdarzenia jedna osoba została zakleszczona w pojeździe. Strażacy przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do poszkodowanego, który następnie został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowany do szpitala - relacjonuje młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Źródło: KM PSP Płock

Utrudnienia w ruchu

Kierowców czekają utrudnienia w ruchu. Początkowo jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowana, dlatego policja wprowadziła ruch wahadłowy. Funkcjonariusze zalecają objazd drogami lokalnymi.

Według wstępnych szacunków służb utrudnienia miały potrwać do godziny 9.00. Okazało się jednak, że konieczne jest zablokowanie całej drogi. Jak wyjaśnia mł. kpt. Pietrzak, powodem są uszkodzenia pojazdów - jeden z ciągników ma uszkodzone siodło, a jedna z naczep - oś. Ich usuwanie z miejsca wypadku może potrwać kilka godzin.

Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku
Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku
Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku
Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku
Śródmieście

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Policji w Płocku

