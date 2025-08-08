Logo TVN Warszawa
Zginął od ciosu w klatkę piersiową, kobieta skazana

Kobieta trafiła do celi
Do zdarzenia doszło pod Gostyninem
Źródło: Google Maps
Mężczyzna zginął od ciosu nożem w klatkę piersiową. O zbrodnię oskarżona została znana mu kobieta. Została zatrzymana jeszcze tego samego dnia. Sąd uznał, że jest winna i skazał ją na 12 lat więzienia.

Do zbrodni doszło w nocy z 13/14 sierpnia 2024 roku w miejscowości Sendeń Duży, gmina Łąck. To tam kobieta śmiertelnie ugodziła nożem znanego jej mężczyznę. To był cios w klatkę piersiową. Prokuratura Rejonowa w Gostyninie oskarżyła kobietę o zabójstwo. Groziło jej dożywocie.

Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
Kodeks karny

W Sądzie Okręgowym w Płocku zapadł w tej sprawie wyrok 12 lat pozbawienia wolności.

Sprzeczka i śmiertelny cios nożem w klatkę piersiową. Areszt dla 30-latki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sprzeczka i śmiertelny cios nożem w klatkę piersiową. Areszt dla 30-latki

"Sąd orzekł system terapeutyczny wykonywania kary pozbawienia wolności. Na poczet wymierzonej kary pozbawienia wolności zaliczył oskarżonej okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 14 sierpnia 2024 roku. Orzekł także obowiązek zapłaty oskarżycielce posiłkowej stu tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę" - podano w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Płocku. – "Z uwagi na fakt, iż w wyroku sąd uznał, że oskarżona działała w zamiarze ewentualnym, podczas gdy oskarżyciel w skierowanym akcie oskarżenia przyjął zamiar bezpośredni, do Sądu Okręgowego w Płocku skierowano wniosek o uzasadnienie wyroku celem rozważenia wniesienia ewentualnej apelacji. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem sądu wyrok ostatecznie uznano za zasadny i odstąpiono od wniesienia środka odwoławczego" - dodano.

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Przestępczość w WarszawieGostyninWyroki sądowe w Polsce
