Auto wypadło z jezdni i dachowało. Trójka dzieci trafiła do szpitala

W niedzielę przed południem auto osobowe dachowało w Gołkowie koło Piaseczna. Podróżowała nim kobieta z trójką dzieci, które decyzją ratowników medycznych trafiły do szpitala na obserwację. Kierująca została ukarana mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych i dziesięcioma punktami.

Do zdarzenia doszło około godziny 11.20 na ulicy Ceramicznej w Gołkowie w powiecie piaseczyńskim.

- Samochód osobowy wypadł z drogi i dachował. Podróżowała nim kobieta z trójką dzieci. W momencie naszego przyjazdu wszyscy znajdowali się poza pojazdem. Nie było konieczności uwalniania ich z auta - informuje młodszy brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej, cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz policja.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letnia kierująca nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, straciła panowanie nad autem i wjechała do rowu, po czym dachowała - mówi nam młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Kierująca ukarana mandatem

Policjant potwierdza, że wraz z kobietą podróżowała trójka dzieci w wieku od czterech do ośmiu lat. - Dzieci zostały profilaktycznie zabrane do szpitala, by przeprowadzić badania - zaznacza.

Kierująca odpowie za spowodowanie kolizji. - Została ukarana mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych. Przypisano jej też do konta 10 punktów karnych - informuje mł. asp. Śniadała.

