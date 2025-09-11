Uderzyła w drzewo, lądował śmigłowiec. Kierująca i nastoletni pasażer w szpitalu

Do zdarzenia doszło w powiecie węgrowskim Źródło: Google Earth

- Kierująca volkswagenem 23-latka z nieustalonych dotąd przyczyn zjechała na pobocze i uderzyła w drzewo. W wyniku doznanych obrażeń ona, jak i pasażer zostali przewiezieni do szpitala. Na miejscu trwają czynności policji - przekazała nam aspirant Monika Księżopolska, rzeczniczka węgrowskiej policji.

Straż pożarna potwierdziła, że poszkodowane są dwie osoby. - Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga jest zablokowana na czas działania służb - powiedział nam oficer prasowy straży pożarnej w Węgrowie starszy brygadier Dariusz Maciąg.

Reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk ustalił, że kierująca trafiła do szpitala śmigłowcem LPR. Z kolei pasażer - 15-latek - karetką pogotowia.