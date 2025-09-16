Dron nad trasą S17. Policjanci kontrolowali ciężarówki

Policyjne kontrole na S17 przy użyciu drona Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Tuż przed weekendem, w piątek 12 września policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie przeprowadzili akcję wzdłuż trasy S17. W działaniach wspierali ich funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji. Do kontroli pojazdów wykorzystali nowoczesnego drona.

Sprawdzali, czy kierowcy pamiętają o zakazie wyprzedzania

"Ich cel był prosty, ale kluczowy: sprawdzić, czy kierowcy ciężarówek przestrzegają zakazu wyprzedzania na dwupasmowych drogach ekspresowych. Od 1 lipca 2023 roku obowiązuje nowe prawo, które ma poprawić płynność i bezpieczeństwo ruchu - ale nie wszyscy zdają się o nim pamiętać" - informuje podkomisarz Małgorzata Pychner, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Jak opisuje, dron patrolował ekspresówkę z góry, wyłapując każdy niedozwolony manewr. Policjanci monitorowali na ekranie aktywność kierowców i zatrzymywali od razu do kontroli tych, którzy łamali przepisy.

"W ciągu zaledwie godziny ujawniono cztery wykroczenia. Trzech kierowców otrzymało mandaty po tysiąc złotych i 15 punktów karnych. W jednym przypadku sprawa trafi do sądu" - zapowiada podkom. Pychner.

Policyjne kontrole na S17 przy użyciu drona Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

"Kierowcy muszą mieć się na baczności"

Policjantka przypomina, że to nie pierwsza taka akcja w powiecie garwolińskim. "Drony stają się coraz skuteczniejszym narzędziem w walce z nieodpowiedzialnymi zachowaniami na drogach. Technologia idzie w parze z bezpieczeństwem, a kierowcy muszą mieć się na baczności - nie tylko przed radiowozem, ale i przed okiem z powietrza" - przestrzega.

