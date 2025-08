Postrzelony mężczyzna, dwie zwaśnione rodziny, pięć osób zatrzymanych

Policja o postrzeleniu mężczyzny w Ciechanowie Źródło: TVN24

Zgłoszenie o rannym 45-latku postrzelonym z broni palnej na ul. Śląskiej w Ciechanowie wpłynęło w niedzielę przed godziną 20. W poniedziałek policja podała, że zatrzymała cztery osoby. Informowała jednocześnie, że trwa ustalanie okoliczności i przyczyn zdarzenia i zabezpieczanie materiału dowodowego. W związku ze zdarzeniem wszczęte zostało śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa.

We wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski poinformował, że do sprawy postrzelenia 45-latka policja zatrzymała pięć osób z dwóch rodzin.

– Postrzelenie jest efektem konfliktu między dwiema rodzinami. Trwa ustalanie sprawstwa – powiedział prokurator Maliszewski.

Poszkodowany został postrzelony w tułów

Prokurator dodał, że 45-latek został postrzelony w tułów. – Mężczyzna przeszedł w szpitalu operację. Tam został też przesłuchany. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – zaznaczył rzecznik.

Powołując się na dobro prowadzonego śledztwa, zastrzegł, że nie może udzielić bardziej szczegółowych informacji o zdarzeniu, w tym także, czy odnaleziona została broń, z której 45-latek został postrzelony.

Informując w poniedziałek o zatrzymanych do sprawy, policja podawała, że są to mieszkańcy Ciechanowa w wieku od 21 do 39 lat.