Wypadek na A2. Lądował śmigłowiec LPR

- Na autostradzie A2 na wysokości Brwinowa w kierunku Warszawy motocykl uderzył w samochód osobowy. Droga jest całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy, lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Motocyklista jest badany na miejscu - powiedział nam po godzinie 16 aspirant Michał Składanowski z pruszkowskiej straży pożarnej. Jak dodał, pracują tam trzy zastępy straży pożarnej.

Około godziny 17 Klemens Leczkowski z tvnwarszawa.pl przekazał, że śmigłowiec LPR odleciał już z miejsca.

Przed utrudnieniami przestrzega Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak czytamy, zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Według szacunków drogowców, utrudnienia mogą potrwać do około godziny 19.

