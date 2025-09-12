Wypadek na A2. Lądował śmigłowiec LPR

- Na autostradzie A2 na wysokości Brwinowa w kierunku Warszawy motocykl uderzył w samochód osobowy. Droga jest całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy, lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Motocyklista jest badany na miejscu - powiedział nam po godzinie 16 aspirant Michał Składanowski z pruszkowskiej straży pożarnej. Jak dodał, pracują tam trzy zastępy straży pożarnej.
Około godziny 17 Klemens Leczkowski z tvnwarszawa.pl przekazał, że śmigłowiec LPR odleciał już z miejsca.
Przed utrudnieniami przestrzega Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak czytamy, zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Według szacunków drogowców, utrudnienia mogą potrwać do około godziny 19.
Autorka/Autor: katke/ tam
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl