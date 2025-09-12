Logo TVN Warszawa
Wypadek na A2. Lądował śmigłowiec LPR

Wypadek z udziałem motocyklisty na A2
Wypadek na A2 z udziałem motocyklisty
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Na autostradzie A2, na wysokości Brwinowa, doszło w piątek po południu do groźnego wypadku. Na jezdni w kierunku Warszawy motocyklista zderzył się z autem osobowym. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Są utrudnienia w kierunku Warszawy.

- Na autostradzie A2 na wysokości Brwinowa w kierunku Warszawy motocykl uderzył w samochód osobowy. Droga jest całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy, lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Motocyklista jest badany na miejscu - powiedział nam po godzinie 16 aspirant Michał Składanowski z pruszkowskiej straży pożarnej. Jak dodał, pracują tam trzy zastępy straży pożarnej.

Około godziny 17 Klemens Leczkowski z tvnwarszawa.pl przekazał, że śmigłowiec LPR odleciał już z miejsca.

Przed utrudnieniami przestrzega Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak czytamy, zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Według szacunków drogowców, utrudnienia mogą potrwać do około godziny 19.

Wypadek z udziałem motocyklisty na trasie A2
Wypadek z udziałem motocyklisty na A2
Wypadek z udziałem motocyklisty na A2
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Wypadek z udziałem motocyklisty na A2
Wypadek z udziałem motocyklisty na A2
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Wypadek z udziałem motocyklisty na A2
Wypadek z udziałem motocyklisty na A2
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Wypadek z udziałem motocyklisty na A2
Wypadek z udziałem motocyklisty na A2
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: katke/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Wypadki, Wypadki i kolizje w Warszawie, Drogi w Polsce
