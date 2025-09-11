Tunel tramwajowy zyskuje "podłogę". Na powierzchni powstała połowa "gwiazdy"

Tramwaj z Grójeckiej do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wymagającym elementem każdej inwestycji miejskiej jest przebudowa licznych instalacji podziemnych, które kolidują z planowaną infrastrukturą. Budowy są także okazją do wymiany czy poprawy stanu instalacji. Dopiero po zakończeniu tych prac mogą ruszyć prace na powierzchni – m.in. przy docelowym układzie jezdni, torów czy chodników.

Nie inaczej jest na budowanej trasie tramwajowej do Dworca Zachodniego. Zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzgodnieniami z gestorem sieci konieczna była przebudowa ważnej magistrali ciepłowniczej w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., czyli w tzw. korytarzu tramwaju. Takie prace mogą być wykonywane tylko poza sezonem grzewczym – od maja do końca sierpnia. Dlatego też, z uwagi na zakres robót, prace te podzielone zostały na dwa okresy letnie.

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie

"W zeszłym roku wykonawca – konsorcjum firm ZUE i Fabe – przebudował blisko 400 metrów sieci ciepłowniczej, w tym około 230 metrów magistrali głównej 2 x 600 DN (dwie rury o średnicy 600 mm). Wybudował również trzy nowe komory ciepłownicze" - poinformowały w komunikacie Tramwaje Warszawskie.

Na ten rok przypadał znacznie większy zakres prac. Objął 990 metrów instalacji ciepłowniczej, z czego 740 metrów to duża magistrala DN 600. Plan obejmował również budowę sześciu nowych komór ciepłowniczych. Lokalizacja sieci ciepłowniczej wymagała także przebudowy kanalizacji oraz sieci gazowej. Jak poinformowali tramwajarze, wszystkie te prace zostały już zrealizowane.

Tunel nabiera kształtów

W kluczową fazę weszła także budowa tunelu tramwajowego, który ma połączyć ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. z wybudowaną już konstrukcją podziemnego przystanku tramwajowego na Dworcu Zachodnim.

Obiekt, zaplanowany pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi, budowany jest metodą podstropową, czyli "od góry do dołu". W pierwszej kolejności wykonywane są ściany szczelinowe, następnie strop. Po jego wykonaniu prace schodzą pod ziemię.

Obecnie trwają prace związane z wykopem podstropowym na terenie parku. Pod ziemią, pod gotowym już stropem, pracują koparki. "Zwożą one urobek, który jest następnie wydobywany przez otwory technologiczne. Na odcinku około 300 metrów tunelu wykonawca dokopał się już do poziomu docelowej głębokości tunelu, która mieści się w przedziale od około 10 do 10,8 metra. Układane są także zbrojenia pod płytę denną, czyli 'podłogę' tunelu – w ostatnich dniach zalano betonem pierwszą sekcję o grubości około metra" - opisali tramwajarze.

Prace w tunelu do Dworca Zachodniego Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Docelowo tunel zostanie przykryty warstwą ziemi o wysokości od 1,9 do 2,6 metra. Następnie odtworzone zostaną parkowe alejki. "Udało się uniknąć dużych strat przyrodniczych, bo park Pięciu Sióstr od początku był zaprojektowany w taki sposób, by zagwarantować rezerwę pod budowę trasy tramwajowej. Przykładowo, w śladzie tej rezerwy, gdy park powstawał, nie sadzono drzew" - zapewniły Tramwaje Warszawskie.

Pierwsze nowe szyny i połowa "gwiazdy"

Jednocześnie wykonawca kontynuuje prace przy nowym torowisku. Na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. leżą pierwsze nowe szyny, a podbudowa torów wykonana jest do wysokości ul. Białobrzeskiej. "Teraz, po zakończeniu przebudowy ciepłociągu, wykonawca rozszerzy front robót na powierzchni przy budowie docelowego układu komunikacyjnego" - wyjaśnili tramwajarze.

Z kolei na skrzyżowaniu Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha powstała już połowa pełnej "gwiazdy", czyli układu rozjazdów, które po zakończeniu prac umożliwią jazdę tramwajów we wszystkich relacjach.

W sierpniu ruch kołowy został przełożony z jednej jezdni Grójeckiej na drugą, co umożliwia prowadzenie prac od strony ul. Banacha. W tej chwili prace koncentrują się w ciągu ul. Grójeckiej – tak żeby udrożnić ruch tramwajów. "Tramwaje wrócą do pętli P+R Al. Krakowska w zapowiadanym terminie – w październiku 2025 roku" - poinformowały Tramwaje Warszawskie.

"To duża, ważna inwestycja dla Warszawy. Przepraszam za utrudnienia w czasie jej realizacji. Prace idą zgodnie z harmonogramem – tramwajem dojedziemy do Dworca Zachodniego w 2026 roku. I co ważne - nowy odcinek jest elementem obwodowej trasy tramwajowej, która docelowo połączy Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. A rozbudowa transportu szynowego w stolicy nie byłaby możliwa bez dofinansowania z Unii Europejskiej" – powiedział, cytowany w komunikacie, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Pierwszy tunel tramwajowy w Warszawie

W ramach budowy inwestycji powstanie około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z 500-metrowym tunelem do Dworca Zachodniego. Będzie to pierwszy tunel tramwajowy w stolicy. Podziemny przystanek końcowy będzie połączony schodami ruchomymi i windami bezpośrednio z przejściem podziemnym, rozbudowanym w ramach prac na stacji kolejowej. "Dzięki temu przesiadki będą wygodniejsze i krótsze. Według szacunków z nowego tramwajowego połączenia do Dworca Zachodniego będzie korzystać ponad milion pasażerów rocznie" - zaznaczyli tramwajarze. Tramwaje dojadą do Dworca Zachodniego w 2026 r.

Powstająca trasa poprawi skomunikowanie Dworca Zachodniego z centrum i południowymi dzielnicami Warszawy. Będzie też elementem obwodowej trasy tramwajowej, która docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem.

Inwestycja, z racji swoich rozmiarów, została podzielona na etapy. Niektóre już funkcjonują, część znajduje się w budowie, a część w projektowaniu. "Niedawno Tramwaje Warszawskie ogłosiły postępowanie przetargowe na projekt odcinka trasy od Dworca Zachodniego do ul. Kasprzaka na Woli – w ramach tego etapu będą mogły powstać kolejne podziemne przystanki tramwajowe" - przypomniały Tramwaje Warszawskie.

Projekt "Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą – Faza II" został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Koszt całkowity projektu to 2 058 985 636,54 złotych, z czego dofinansowanie wynosi 900 milionów złotych.