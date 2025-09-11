Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Tunel tramwajowy zyskuje "podłogę". Na powierzchni powstała połowa "gwiazdy"

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Tramwaj z Grójeckiej do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
W kolejną fazę weszła budowa trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego. Zakończono przebudowę magistrali ciepłowniczej. W powstającym tunelu tramwajowym układana jest przyszła "podłoga". Z kolei na powierzchni ułożone zostały pierwsze nowe szyny, powstała też już połowa planowanego rozjazdu. Tramwaje dojadą do Dworca Zachodniego w 2026 roku, a do pętli P+R Al. Krakowska wrócą w październiku 2025 roku.

Wymagającym elementem każdej inwestycji miejskiej jest przebudowa licznych instalacji podziemnych, które kolidują z planowaną infrastrukturą. Budowy są także okazją do wymiany czy poprawy stanu instalacji. Dopiero po zakończeniu tych prac mogą ruszyć prace na powierzchni – m.in. przy docelowym układzie jezdni, torów czy chodników.

Nie inaczej jest na budowanej trasie tramwajowej do Dworca Zachodniego. Zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzgodnieniami z gestorem sieci konieczna była przebudowa ważnej magistrali ciepłowniczej w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., czyli w tzw. korytarzu tramwaju. Takie prace mogą być wykonywane tylko poza sezonem grzewczym – od maja do końca sierpnia. Dlatego też, z uwagi na zakres robót, prace te podzielone zostały na dwa okresy letnie.

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie

"W zeszłym roku wykonawca – konsorcjum firm ZUE i Fabe – przebudował blisko 400 metrów sieci ciepłowniczej, w tym około 230 metrów magistrali głównej 2 x 600 DN (dwie rury o średnicy 600 mm). Wybudował również trzy nowe komory ciepłownicze" - poinformowały w komunikacie Tramwaje Warszawskie.

Na ten rok przypadał znacznie większy zakres prac. Objął 990 metrów instalacji ciepłowniczej, z czego 740 metrów to duża magistrala DN 600. Plan obejmował również budowę sześciu nowych komór ciepłowniczych. Lokalizacja sieci ciepłowniczej wymagała także przebudowy kanalizacji oraz sieci gazowej. Jak poinformowali tramwajarze, wszystkie te prace zostały już zrealizowane.

Tunel nabiera kształtów

W kluczową fazę weszła także budowa tunelu tramwajowego, który ma połączyć ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. z wybudowaną już konstrukcją podziemnego przystanku tramwajowego na Dworcu Zachodnim.

Obiekt, zaplanowany pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi, budowany jest metodą podstropową, czyli "od góry do dołu". W pierwszej kolejności wykonywane są ściany szczelinowe, następnie strop. Po jego wykonaniu prace schodzą pod ziemię.

Obecnie trwają prace związane z wykopem podstropowym na terenie parku. Pod ziemią, pod gotowym już stropem, pracują koparki. "Zwożą one urobek, który jest następnie wydobywany przez otwory technologiczne. Na odcinku około 300 metrów tunelu wykonawca dokopał się już do poziomu docelowej głębokości tunelu, która mieści się w przedziale od około 10 do 10,8 metra. Układane są także zbrojenia pod płytę denną, czyli 'podłogę' tunelu – w ostatnich dniach zalano betonem pierwszą sekcję o grubości około metra" - opisali tramwajarze.

Prace w tunelu do Dworca Zachodniego
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Docelowo tunel zostanie przykryty warstwą ziemi o wysokości od 1,9 do 2,6 metra. Następnie odtworzone zostaną parkowe alejki. "Udało się uniknąć dużych strat przyrodniczych, bo park Pięciu Sióstr od początku był zaprojektowany w taki sposób, by zagwarantować rezerwę pod budowę trasy tramwajowej. Przykładowo, w śladzie tej rezerwy, gdy park powstawał, nie sadzono drzew" - zapewniły Tramwaje Warszawskie.

Pierwsze nowe szyny i połowa "gwiazdy"

Jednocześnie wykonawca kontynuuje prace przy nowym torowisku. Na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. leżą pierwsze nowe szyny, a podbudowa torów wykonana jest do wysokości ul. Białobrzeskiej. "Teraz, po zakończeniu przebudowy ciepłociągu, wykonawca rozszerzy front robót na powierzchni przy budowie docelowego układu komunikacyjnego" - wyjaśnili tramwajarze.

Z kolei na skrzyżowaniu Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha powstała już połowa pełnej "gwiazdy", czyli układu rozjazdów, które po zakończeniu prac umożliwią jazdę tramwajów we wszystkich relacjach.

W sierpniu ruch kołowy został przełożony z jednej jezdni Grójeckiej na drugą, co umożliwia prowadzenie prac od strony ul. Banacha. W tej chwili prace koncentrują się w ciągu ul. Grójeckiej – tak żeby udrożnić ruch tramwajów. "Tramwaje wrócą do pętli P+R Al. Krakowska w zapowiadanym terminie – w październiku 2025 roku" - poinformowały Tramwaje Warszawskie.

"To duża, ważna inwestycja dla Warszawy. Przepraszam za utrudnienia w czasie jej realizacji. Prace idą zgodnie z harmonogramem – tramwajem dojedziemy do Dworca Zachodniego w 2026 roku. I co ważne - nowy odcinek jest elementem obwodowej trasy tramwajowej, która docelowo połączy Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. A rozbudowa transportu szynowego w stolicy nie byłaby możliwa bez dofinansowania z Unii Europejskiej" – powiedział, cytowany w komunikacie, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Pierwszy tunel tramwajowy w Warszawie

W ramach budowy inwestycji powstanie około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z 500-metrowym tunelem do Dworca Zachodniego. Będzie to pierwszy tunel tramwajowy w stolicy. Podziemny przystanek końcowy będzie połączony schodami ruchomymi i windami bezpośrednio z przejściem podziemnym, rozbudowanym w ramach prac na stacji kolejowej. "Dzięki temu przesiadki będą wygodniejsze i krótsze. Według szacunków z nowego tramwajowego połączenia do Dworca Zachodniego będzie korzystać ponad milion pasażerów rocznie" - zaznaczyli tramwajarze. Tramwaje dojadą do Dworca Zachodniego w 2026 r.

Powstająca trasa poprawi skomunikowanie Dworca Zachodniego z centrum i południowymi dzielnicami Warszawy. Będzie też elementem obwodowej trasy tramwajowej, która docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem.

Inwestycja, z racji swoich rozmiarów, została podzielona na etapy. Niektóre już funkcjonują, część znajduje się w budowie, a część w projektowaniu. "Niedawno Tramwaje Warszawskie ogłosiły postępowanie przetargowe na projekt odcinka trasy od Dworca Zachodniego do ul. Kasprzaka na Woli – w ramach tego etapu będą mogły powstać kolejne podziemne przystanki tramwajowe" - przypomniały Tramwaje Warszawskie.

Projekt "Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą – Faza II" został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Koszt całkowity projektu to 2 058 985 636,54 złotych, z czego dofinansowanie wynosi 900 milionów złotych.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w WarszawieTramwajRemonty i utrudnienia w Warszawie
Czytaj także:
W zoo urodziły się góralki skalne
"Potrafią udawać, że są najgroźniejszymi zwierzakami w okolicy"
Praga Północ
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce. Został zatrzymany
Okolice
Ząbki. Budynek po pożarze
Tak wyglądają mieszkania w budynku, który płonął ponad dwa miesiące temu w Ząbkach
Okolice
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Strzały i zatrzymanie trzech osób w Warszawie
Białołęka
Wypadek w miejscowości Kamion
Auto na dachu. Kierowca miał prawie cztery promile
Okolice
Wojskowe śmigłowce nad Wolą
Wojsko ćwiczy, śmigłowce krążą nad Warszawą
Wola
Mogwai
Znany zespół odwołuje koncert w Warszawie. Powodem rosyjskie drony nad Polską
Wola
Zderzenie auta z betoniarką
Auto zderzyło się z betoniarką
Wawer
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Konopie między pomidorami. Policjanci zatrzymali działkowicza
Okolice
Kradziony mercedes miał trafić z Polski do Dubaju
Ukradziony w Polsce mercedes miał trafić do Emiratów. Na transport czekał w Antwerpii
Okolice
Seria włamań do aut przewozu osób
Ktoś uszkodził kilkanaście aut. Łączy je jedna rzecz
Ochota
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzyła w drzewo, lądował śmigłowiec. Kierująca i nastoletni pasażer w szpitalu
Okolice
Policjanci zatrzymali 51-latka pod Warszawą
Poszukiwany za wzięcie zakładnika ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem
Wola
Wisła odsłoniła fragmenty Villi Regii
"Sensacyjne znalezisko" wydobyte z dna Wisły
Śródmieście
Most Poniatowskiego w Warszawie
Policja przywróciła ruch na moście Poniatowskiego
Śródmieście
System RedLight na przejeździe w Rembertowie
RedLight nie wybacza. Jedno skrzyżowanie, kilkanaście tysięcy mandatów
Piotr Bakalarski
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Utrudnienia w metrze. Zamknęli sześć stacji
Mokotów
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Obrazy bez maniery i blagi. Wystawa wybitnej malarki
Śródmieście
System Of A Down
System Of A Down przyjedzie do Polski
TVN24
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Drony kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Jeden spadł na jednostkę WOT
Okolice
Adam Niedzielski
Były minister zdrowia prawomocnie skazany za ujawnienie danych medycznych
Śródmieście
Dworzec Centralny w Warszawie
Tragiczny finał bójki na dworcu. Dwa ciosy nożem i zarzut zabójstwa
Śródmieście
Funkcjonariusz CBŚP
W latach 90. kierował gangiem. "Oczko" zatrzymany w Warszawie
Wilanów
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Zawalony strop kamienicy w pobliżu Sejmu. Ogromna grzywna na wspólnotę
Śródmieście
Sytuacja na Lotnisku Chopina po chwilowo zamkniętej przestrzeni powietrznej
"Są opóźnienia, ale atmosfera jest spokojna". Tak funkcjonuje Lotnisko Chopina po chwilowym zamknięciu
Włochy
Kierowca pędził 147 kilometrów na godzinę
Pędził prawie 150 km/h w terenie zabudowanym
Okolice
Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica dziurawa, chodnik nierówny, a bloków coraz więcej
Żoliborz
Drzewo runęło na samochód
Nie było wiatru, drzewo runęło i zmiażdżyło samochód
Mokotów
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Przestrzeń nad Lotniskiem Chopina ponownie otwarta. Utrudnienia mogą potrwać cały dzień
Włochy
WOT
Alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej, alarm dla policjantów
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki