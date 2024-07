We wtorkowe popołudnie policjanci z Ząbek zostali poinformowani przez mieszkańca miasta, że przy ulicy 3 Maja na torach kolejowych stoi mężczyzna, który rozbija butelki. Na miejsce pojechali funkcjonariusze z zespołu patrolowo-interwencyjnego miejscowej jednostki policji.

Tam rzeczywiście zastali wskazanego mężczyznę. Policjanci, ustalili, że był pijany. "Podczas wykonywania czynności z 19-latkiem okazało się, że był on osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu do odbycia kary 211 dni pozbawienia wolności za uszkodzenie mienia oraz Prokuraturę Rejonową w Głubczycach do ustalenia miejsca pobytu" - przekazała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Wołominie.