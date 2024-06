Twarz Konfederacji

Kontrowersje wokół nowej eurodeputowanej

Inne szeroko cytowane słowa padły w jednej z debat przedwyborczych we wrześniu 2023 roku w TVN24. Ówczesna kandydatka Konfederacji do Sejmu została zapytana przez posłankę KO Aleksandrę Gajewską o jej poglądy na aborcję. - Tak się rozmawia z blondynką - odpowiedziała jej Zajączkowska-Hernik, co wywołało zdecydowaną reakcję ze strony pozostałych kobiet obecnych w studiu. Później sytuację tę reprezentantka Konfederacji skomentowała na platformie X: "Wyszło na to, że nazywanie nas 'brunatnymi', czy bezpośrednio mnie 'chamką', a kobiety na nas głosujące 'po prostu głupimi' jest ok, ale nazwanie blondynki 'blondynką' i nawet zasugerowanie tym pewnego stereotypu, już jest czymś niedopuszczalnym w debacie publicznej".

W tej samej debacie Zajączkowska-Hernik zwracała się do kobiet, by "nie dały sobie wmówić, że postulat legalizacji aborcji do 12. tygodnia ciąży to jest to prawo kobiet, o które my dzisiaj musimy walczyć. Prawda jest taka, że piekło kobiet to jest wysoka inflacja, to jest urzędnicze bezprawie, to jest złodziejski ZUS".