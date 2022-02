Zbiórka pomocy dla Ukraińców. Lista miejsc w Warszawie

W niedzielę w godzinach od 7 do 13 w 28 lokalizacjach na terenie Warszawy prowadzona jest zbiórka niezbędnych artykułów dla mieszkańców objętej wojną Ukrainy. Zbiórki są organizowane nie tylko przez samorząd. To również oddolne inicjatywy mieszkańców stolicy.

Zbiórki pomocy dla Ukraińców - lista adresów

W Urzędzie Dzielnicy Białołęka zbiórka była prowadzona już w sobotę. Liczba artykułów, które przynieśli mieszkańcy, spowodowała, że urząd musiał wstrzymać niedzielną zbiórkę. "Wasza hojność przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Teraz musimy uporządkować, posegregować i popakować dary. Dlatego jeśli ktoś ma czas to zapraszamy do urzędu do pomocy" - napisał na Facebooku białołęcki urząd. We wpisie podkreślono, że dwa pozostałe punkty zbiórek na Białołęce działają normalnie i można tam przynosić dary.

Pomoc dla Ukrainy - lista potrzebnych artykułów

Oddolne inicjatywy mieszkańców

- Wspólnie ze znajomymi z Ukrainy zorganizowaliśmy jedzenie, leki, pampersy, środki ochrony osobistej. Załadowaliśmy dary do trzech karetek i siedmiu busów, dostarczyliśmy je do miejscowości Młyny (tam znajduje się jeden z punktów recepcyjnych - red.) oraz do przejścia granicznego Korczowa-Krakowiec - powiedział organizator zbiórki. Dodał, że z Zielnej 37 codziennie około 23 wyjeżdżają samochody bezpośrednio do Ukrainy oraz na granicę. Potrzebne produkty można przynosić codziennie do godziny 18.