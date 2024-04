Mieli odpowiadać za zabójstwo

W sprawie głośnego zabójstwa na Nowym Świecie, jako pierwszy, 30 stycznia 2023 roku (osiem miesięcy po zdarzeniu) został zatrzymany Łukasz G. 29-latek był już wcześniej znany organom ścigania. To jeden ze współpodejrzanych w procesie Krzysztofa U., ps. Fama, oskarżonego o podpalenie klubu przy ul. Foksal.

Na początku lutego 2021 roku G. został skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za współudział w podpaleniu klubu na trzy i pół roku więzienia. Sąd wymierzył mu także grzywnę. 6 maja 2022 roku sąd drugiej instancji zmniejszył wyrok do trzech lat. Do bójki na Nowym Świecie doszło następnego dnia po uprawomocnieniu się wyroku.

W czerwcu 2023 roku prokuratura oraz policja poinformowały o zatrzymaniu dwóch kolejnych podejrzanych. To 24-letni Sebastian W., który w połowie sierpnia 2017 roku brał udział w pobiciu kierowcy autobusu na pętli autobusowej na Targówku. Oraz 25-letni Dawid M., zawodnik mieszanych sztuk walki. To on, według ustaleń śledztwa, miał zadawać śmiertelne ciosy Maciejowi. Ale, jak ustaliliśmy, wciąż nie ogłoszono mu zarzutów. 25-latek przebywa w Turcji, gdzie już od ponad roku trwa procedura ekstradycyjna.