Z kamienia zniknęła pamiątkowa tablica. "Zsunęła się i rozsypała na kilkanaście części"

Brał udział w I i II Wojnie Światowej oraz Bitwie Warszawskiej

Do wojska został powołany wraz z rozpoczęciem I Wojny Światowej. Trafił do austrowęgierskiej armii, odbył przeszkolenie i kilka specjalistycznych kursów. W czerwcu 1915 r. otrzymał przydział do elitarnego 2. Pułku Cesarskich Strzelców Tyrolskich. Po kapitulacji państw centralnych 11 listopada 1918 Maczek przedostał się do Krosna, gdzie wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego.