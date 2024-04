Będzie bezpieczniej

Udogodnienia dla osób starszych i rodziców z dziećmi

Monitoring i uszczelnianie tuneli

Dobry monitoring to większe bezpieczeństwo pasażerów – dlatego w tym roku zostaną zmodernizowane urządzenia na odcinku od stacji Dworzec Gdański do Słodowca.

Bartoń przypomniała też, że co roku szlifowane są szyny przy pomocy specjalnej maszyny Speno, która podczas nocnej przerwy technicznej wykonuje tzw. "reprofilację główki szyny". Wyjaśniła, że taki zabieg jest konieczny, gdyż podczas eksploatacji szyny ścierają się i odkształcają, co wpływa na wzrost poziomu hałasu i drgań odczuwalnych przez pasażerów w czasie jazdy. - Szlifowanie to jeden z zabiegów konserwacyjnych, który wpływa na wydłużenie żywotności szyn. Jednakże z czasem konieczna jest ich wymiana. W tym roku na linii M1 będzie to dokładnie 4992 metrów szyn - wyliczyła.